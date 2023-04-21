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Байден пообщался с Макроном после его неоднознаных заявлений о США и Китае. Говорили о КНР, Тайване и Украине

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Макрон и Байден обсудили ситуацию в Украине и Тайване
Макрон и Байден обсудили ситуацию в Украине и Тайване
Фото: EPA

Президенты Соединенных Штатов Америки и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон 20 апреля провели телефонный разговор. Об этом сообщили пресс-службы Белого дома и Елисейского дворца.

В Белом доме отметили, что два лидера обсудили недавнюю поездку президента Макрона в Китай и свои текущие усилия по "продвижению процветания, безопасности, общих ценностей и основанного на правилах международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе". 

"Они подтвердили важность поддержания мира и стабильности через Тайваньский пролив.  Президенты также подтвердили свою неизменную поддержку Украины перед лицом жестокой агрессии России", – говорится в сообщении.

В Елисейском дворце подчеркнули, что Китай должен сыграть свою роль в содействии, в среднесрочной перспективе, прекращению войны в Украине в соответствии с принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций.

"Главы двух государств согласились с важностью продолжения взаимодействия с китайскими властями на этой основе", – добавили в офисе Макрона.

Президенты также подчеркнул крупный вклад Европейского Союза в поддержку Украины, который превышает 67 млрд в гражданском и военном эквиваленте вместе взятыми. 

Контекст:

Макрон посетил Китай 5 апреля. Визит продлится два дня. Глава КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном. Президент Франции выразил надежду, что Китай "приведет Россию в чувство", в свою очередь Си Цзиньпин сказал, что Китай и Франция как "твердые сторонники многополярного мира и большей демократии в международных отношениях" обладают способностью и ответственностью подняться над "разногласиями и препятствиями".

9 апреля Макрон в интервью Politico заявил, что Европа в последнее время значительно нарастила зависимость от США в сфере поставок оружия и энергоносителей и должна сосредоточиться на развитии собственной оборонной промышленности. Кроме того, говоря о растущем напряжении между Пекином и Вашингтоном вокруг независимости Тайваня, он подчеркнул, что Европа "попадет в кризисы, которые не являются нашими, что мешает ей построить свою стратегическую автономию". 

18 апреля агентство Bloomberg заявило, что Макрон обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Украиной и страной-агрессором Россией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, Китай, Франция, Джо Байден, Пекин, Тайвань, КНР, Европа, Эммануэль Макрон
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