Байден пообщался с Макроном после его неоднознаных заявлений о США и Китае. Говорили о КНР, Тайване и Украине

В Белом доме отметили, что два лидера обсудили недавнюю поездку президента Макрона в Китай и свои текущие усилия по "продвижению процветания, безопасности, общих ценностей и основанного на правилах международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе".
"Они подтвердили важность поддержания мира и стабильности через Тайваньский пролив. Президенты также подтвердили свою неизменную поддержку Украины перед лицом жестокой агрессии России", – говорится в сообщении.
В Елисейском дворце подчеркнули, что Китай должен сыграть свою роль в содействии, в среднесрочной перспективе, прекращению войны в Украине в соответствии с принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций.
"Главы двух государств согласились с важностью продолжения взаимодействия с китайскими властями на этой основе", – добавили в офисе Макрона.
Президенты также подчеркнул крупный вклад Европейского Союза в поддержку Украины, который превышает €67 млрд в гражданском и военном эквиваленте вместе взятыми.
Макрон посетил Китай 5 апреля. Визит продлится два дня. Глава КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном. Президент Франции выразил надежду, что Китай "приведет Россию в чувство", в свою очередь Си Цзиньпин сказал, что Китай и Франция как "твердые сторонники многополярного мира и большей демократии в международных отношениях" обладают способностью и ответственностью подняться над "разногласиями и препятствиями".
9 апреля Макрон в интервью Politico заявил, что Европа в последнее время значительно нарастила зависимость от США в сфере поставок оружия и энергоносителей и должна сосредоточиться на развитии собственной оборонной промышленности. Кроме того, говоря о растущем напряжении между Пекином и Вашингтоном вокруг независимости Тайваня, он подчеркнул, что Европа "попадет в кризисы, которые не являются нашими, что мешает ей построить свою стратегическую автономию".
18 апреля агентство Bloomberg заявило, что Макрон обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Украиной и страной-агрессором Россией.