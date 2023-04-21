Байден пообщался с Макроном после его неоднознаных заявлений о США и Китае. Говорили о КНР, Тайване и Украине

В Белом доме отметили, что два лидера обсудили недавнюю поездку президента Макрона в Китай и свои текущие усилия по "продвижению процветания, безопасности, общих ценностей и основанного на правилах международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе".

"Они подтвердили важность поддержания мира и стабильности через Тайваньский пролив. Президенты также подтвердили свою неизменную поддержку Украины перед лицом жестокой агрессии России", – говорится в сообщении.

В Елисейском дворце подчеркнули, что Китай должен сыграть свою роль в содействии, в среднесрочной перспективе, прекращению войны в Украине в соответствии с принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций.

"Главы двух государств согласились с важностью продолжения взаимодействия с китайскими властями на этой основе", – добавили в офисе Макрона.

Президенты также подчеркнул крупный вклад Европейского Союза в поддержку Украины, который превышает €67 млрд в гражданском и военном эквиваленте вместе взятыми.