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Попытки Макрона наладить отношения с Китаем озадачили французских дипломатов – Le Monde

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9 апреля Макрон в интервью Politico заявил, что Европа в последнее время значительно нарастила зависимость от США
9 апреля Макрон в интервью Politico заявил, что Европа в последнее время значительно нарастила зависимость от США
Фото: EPA

Французские дипломаты обеспокоены попытками президента Франции Эммануэля Макрона выстроить диалог с Китаем, а также его критикой Соединенных Штатов и попытками дистанцироваться от их позиции. Об этом 18 апреля написало издание Le Monde.

Работники министерства иностранных дел Франции на условиях анонимности рассказали газете, что Макрон держит их в неведении, пытаясь управлять внешней политикой самостоятельно с помощью собственных советников.

"Президент делает то, что ему заблагорассудится, а людям надоело собирать по кусочкам и объяснять позиции [Макрона], которые плохо понимают", – заявил один из собеседников Le Monde во внешнеполитическом ведомстве.

Другой источник сообщил, что президент Франции застал министерство иностранных дел врасплох своим комментарием в интервью во время возвращения из Китая о том, что ЕС не должен ориентироваться на США в вопросе Тайваня.

Высказывание Макрона вызвало подозрения в МИД Франции, что он пытается "задобрить" Китай соглашением, которое предусматривает игнорирование Тайваня в обмен на помощь Пекина в обеспечении мира в Украине, пишет Le Monde.

На этом фоне дипломатический советник французского президента Эммануэль Бонн, по данным СМИ, летом должен провести переговоры по Украине с руководителем Бюро по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ваном И – китайским дипломатом самого высокого ранга.

В Елисейском дворце неофициально говорят, что переговоры Бонна и Вана И будут частью регулярного диалога между Парижем и Пекином, следующий раунд которых даст возможность "обменяться мнениями о путях достижения мира при соблюдении законных прав украинцев".

Контекст:

Макрон посетил Китай 5 апреля. Визит продлится два дня. Глава КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном. Президент Франции выразил надежду, что Китай "приведет Россию в чувство", в свою очередь Си Цзиньпин сказал, что Китай и Франция как "твердые сторонники многополярного мира и большей демократии в международных отношениях" обладают способностью и ответственностью подняться над "разногласиями и препятствиями".

9 апреля Макрон в интервью Politico заявил, что Европа в последнее время значительно нарастила зависимость от США в сфере поставок оружия и энергоносителей и должна сосредоточиться на развитии собственной оборонной промышленности. Кроме того, говоря о растущем напряжении между Пекином и Вашингтоном вокруг независимости Тайваня, он подчеркнул, что Европа "попадет в кризисы, которые не являются нашими, что мешает ей построить свою стратегическую автономию". 

18 апреля агентство Bloomberg заявило, что Макрон обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Украиной и страной-агрессором Россией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Китай, Франция, Пекин, МИД Франции, КНР, Европа, Эммануэль Макрон, ЕС, Эммануэль Бонн
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