Попытки Макрона наладить отношения с Китаем озадачили французских дипломатов – Le Monde

9 апреля Макрон в интервью Politico заявил, что Европа в последнее время значительно нарастила зависимость от США Фото: EPA

Работники министерства иностранных дел Франции на условиях анонимности рассказали газете, что Макрон держит их в неведении, пытаясь управлять внешней политикой самостоятельно с помощью собственных советников.

"Президент делает то, что ему заблагорассудится, а людям надоело собирать по кусочкам и объяснять позиции [Макрона], которые плохо понимают", – заявил один из собеседников Le Monde во внешнеполитическом ведомстве.

Другой источник сообщил, что президент Франции застал министерство иностранных дел врасплох своим комментарием в интервью во время возвращения из Китая о том, что ЕС не должен ориентироваться на США в вопросе Тайваня.

Высказывание Макрона вызвало подозрения в МИД Франции, что он пытается "задобрить" Китай соглашением, которое предусматривает игнорирование Тайваня в обмен на помощь Пекина в обеспечении мира в Украине, пишет Le Monde.

На этом фоне дипломатический советник французского президента Эммануэль Бонн, по данным СМИ, летом должен провести переговоры по Украине с руководителем Бюро по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ваном И – китайским дипломатом самого высокого ранга.

В Елисейском дворце неофициально говорят, что переговоры Бонна и Вана И будут частью регулярного диалога между Парижем и Пекином, следующий раунд которых даст возможность "обменяться мнениями о путях достижения мира при соблюдении законных прав украинцев".