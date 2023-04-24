Посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью своего посла, который поставил под сомнение принадлежность Крыма Украине

Сегодня утром китайское посольство опубликовало полную стенограмму интервью Лу Шайе на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat. Однако ближе к полудню по пекинскому времени стенограмму удалили.

При попытке перейти по ссылке указывается, что контент "был удален автором".

Официальный сайт посольства Китая во Франции также не стал публиковать интервью Лу Шайе.

Китайский посол в эфире канала LCI 21 апреля сказал, что "Крым с самого начала принадлежал России". Кроме этого, он отрицал суверенитет постсоветских стран. По мнению дипломата, страны бывшего СССР "не имеют действенного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран".

Украинский посол во Франции Вадим Омельченко предположил, что у Лу Шайе либо "явные проблемы с географией", либо его заявление не было согласовано с позицией Пекина "об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".

Страны Балтии также раскритиковали посла Китая.

Более 75 депутатов из разных стран призвали Францию объявить Лу Шайе персоной нон грата.