Посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью своего посла, который поставил под сомнение принадлежность Крыма Украине

Сегодня утром китайское посольство опубликовало полную стенограмму интервью Лу Шайе на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat. Однако ближе к полудню по пекинскому времени стенограмму удалили.
При попытке перейти по ссылке указывается, что контент "был удален автором".
Официальный сайт посольства Китая во Франции также не стал публиковать интервью Лу Шайе.
Китайский посол в эфире канала LCI 21 апреля сказал, что "Крым с самого начала принадлежал России". Кроме этого, он отрицал суверенитет постсоветских стран. По мнению дипломата, страны бывшего СССР "не имеют действенного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран".
Украинский посол во Франции Вадим Омельченко предположил, что у Лу Шайе либо "явные проблемы с географией", либо его заявление не было согласовано с позицией Пекина "об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".
Страны Балтии также раскритиковали посла Китая.
Более 75 депутатов из разных стран призвали Францию объявить Лу Шайе персоной нон грата.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Китай с начала полномасштабного нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
24 февраля 2023 года был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.