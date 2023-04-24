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В Евросоюзе назвали неприемлемыми заявления китайского посла о Крыме и странах бывшего СССР

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Боррель предположил, что резонансные заявления дипломата не отражают официальную политику Китая
Боррель предположил, что резонансные заявления дипломата не отражают официальную политику Китая
Фото: EPA

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель резко высказался о заявлении посла КНР во Франции Лу Шайе по поводу суверенитета стран, входивших в СССР. Сообщение Боррель опубликовал 23 апреля в Twitter.

"Высказывания посла Китая во Франции, ставящие под сомнение суверенитет стран, ставших независимыми с распадом Советского Союза в 1991 году, неприемлемы. ЕС может только предположить, что эти заявления не отражают официальную политику Китая", – заявил глава дипломатии Евросоюза. 

Лу Шайе в эфире канала LCI 21 апреля сказал, что "Крым с самого начала принадлежал России"Кроме того, по мнению дипломата, страны бывшего СССР "не имеют действенного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных государств".

Украинский посол во Франции Вадим Омельченко предположил, что у Лу Шайе либо "явные проблемы с географией", либо его заявление не было согласовано с позицией Пекина "об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".

Главы МИД стран Балтии раскритиковали слова китайского дипломата и обратились к Китаю за разъяснениями

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Китай с начала полномасштабного нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля 2023 года был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.

Теги: Крым, Китай, СССР, Европейский союз, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
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