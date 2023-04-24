В Евросоюзе назвали неприемлемыми заявления китайского посла о Крыме и странах бывшего СССР

"Высказывания посла Китая во Франции, ставящие под сомнение суверенитет стран, ставших независимыми с распадом Советского Союза в 1991 году, неприемлемы. ЕС может только предположить, что эти заявления не отражают официальную политику Китая", – заявил глава дипломатии Евросоюза.

Unacceptable remarks of the Chinese Ambassador to France questioning the sovereignty of the countries which became independent with the end of the Soviet Union in 1991.



The EU can only suppose these declarations do not represent China’s official policy. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2023

Лу Шайе в эфире канала LCI 21 апреля сказал, что "Крым с самого начала принадлежал России". Кроме того, по мнению дипломата, страны бывшего СССР "не имеют действенного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных государств".

Украинский посол во Франции Вадим Омельченко предположил, что у Лу Шайе либо "явные проблемы с географией", либо его заявление не было согласовано с позицией Пекина "об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".

Главы МИД стран Балтии раскритиковали слова китайского дипломата и обратились к Китаю за разъяснениями.