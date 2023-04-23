"Не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров". Подоляк ответил послу Китая, который поставил под сомнение принадлежность Крыма Украине

Он отметил, что все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве, "кроме России, обманным путем занявшей место в Совбезе ООН".

"Странно слышать от представителя страны, которая педантично относится к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма". Хотите быть большим политическим игроком – не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров", – подчеркнул Подоляк.

Усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві. Крім, до речі, Росії, яка обманним шляхом посіла місце в РБ ООН. Дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію «історії… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 23, 2023

Китайский дипломат в эфире канала LCI 21 апреля сказал, что "Крым с самого начала принадлежал России".

Украинский посол во Франции Вадим Омельченко предположил, что у Лу Шайе либо "явные проблемы с географией", либо его заявление не было согласовано с позицией Пекина "об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".