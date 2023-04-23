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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров". Подоляк ответил послу Китая, который поставил под сомнение принадлежность Крыма Украине

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Подоляк назвал заявление китайского посла "абсурдной версией истории Крыма"
Подоляк назвал заявление китайского посла "абсурдной версией истории Крыма"
Фото: Михайло Подоляк / Telegram

Заявление посла Китая во Франции Лу Шайе, который поставил под сомнение принадлежность Крыма Украине, является пересказом нарративов российской пропаганды. Об этом 23 апреля в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве, "кроме России, обманным путем занявшей место в Совбезе ООН".

"Странно слышать от представителя страны, которая педантично относится к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма". Хотите быть большим политическим игроком – не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров", – подчеркнул Подоляк.

Китайский дипломат в эфире канала LCI 21 апреля сказал, что "Крым с самого начала принадлежал России".

Украинский посол во Франции Вадим Омельченко предположил, что у Лу Шайе либо "явные проблемы с географией", либо его заявление не было согласовано с позицией Пекина "об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Китай с начала полномасштабного нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля 2023 года был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, Китай, пропаганда, оккупация, война России против Украины, Михаил Подоляк
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