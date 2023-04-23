Все громче голоса, призывающие к мирным переговорам между РФ и Украиной. Но если РФ останется безнаказанной, настоящего мира не будет – Кулеба

По его словам, Москва продолжает жестокую агрессию, пытаясь убить больше людей и захватить больше земель. Судя по всему, ее не интересуют переговоры о прекращении агрессии и восстановлении мира.

"В то время как наступление России на востоке Украины ослабевает, а средства массовой информации обсуждают вероятные военные действия Украины, во всем мире нарастают голоса, призывающие к мирным переговорам между Россией и Украиной и немедленному прекращению огня. Эти голоса игнорируют тот факт, что РФ не проявила реального интереса к реальным переговорам или прекращению боевых действий... Приветствуются любые усилия, направленные на восстановление международно признанных границ Украины, нарушенных российской агрессией. Любые попытки, нарушающие этот принцип, например предложение Украине пойти на территориальные уступки, будут отвергнуты", – пишет Кулеба.

Он поблагодарил союзников за помощь, которую получают украинская армия, беженцы и гражданская инфраструктура страны. Глава МИД отметил, что Украине жизненно важно сохранить эту поддержку, но ее будущее, как и будущее всей Европы, будет решаться на поле боя.

"Если мы совершим ошибку сейчас и решим вознаградить [президента РФ Владимира] Путина за его агрессию в той или иной форме, а не победить его в качестве урока для всех других потенциальных агрессоров, будущее Украины, Европы и мира окажется под угрозой. Настоящий мир означает восстановление международно признанных границ Украины. Настоящий мир – это суда с зерном, а не боевые корабли в Черном море... Мы боремся не просто за победу в войне, а за достижение настоящего прочного мира. Если история последнего века и десятилетий нас чему-то учит, так это тому, что миру нужен настоящий мир, а не умиротворение", – приходит к выводу Кулеба в своей статье.