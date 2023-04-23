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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Все громче голоса, призывающие к мирным переговорам между РФ и Украиной. Но если РФ останется безнаказанной, настоящего мира не будет – Кулеба

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Кулеба написал колонку для немецкого издании Die Welt
Кулеба написал колонку для немецкого издании Die Welt
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Россия может говорить, что хочет прекращения войны, но это ничего не значит, пока Кремль не приказывает армии прекратить атаки. Об этом говорится в колонке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, опубликованной 23 апреля в Die Welt.

По его словам, Москва продолжает жестокую агрессию, пытаясь убить больше людей и захватить больше земель. Судя по всему, ее не интересуют переговоры о прекращении агрессии и восстановлении мира.

"В то время как наступление России на востоке Украины ослабевает, а средства массовой информации обсуждают вероятные военные действия Украины, во всем мире нарастают голоса, призывающие к мирным переговорам между Россией и Украиной и немедленному прекращению огня. Эти голоса игнорируют тот факт, что РФ не проявила реального интереса к реальным переговорам или прекращению боевых действий... Приветствуются любые усилия, направленные на восстановление международно признанных границ Украины, нарушенных российской агрессией. Любые попытки, нарушающие этот принцип, например предложение Украине пойти на территориальные уступки, будут отвергнуты", – пишет Кулеба.

Он поблагодарил союзников за помощь, которую получают украинская армия, беженцы и гражданская инфраструктура страны. Глава МИД отметил, что Украине жизненно важно сохранить эту поддержку, но ее будущее, как и будущее всей Европы, будет решаться на поле боя.

"Если мы совершим ошибку сейчас и решим вознаградить [президента РФ Владимира] Путина за его агрессию в той или иной форме, а не победить его в качестве урока для всех других потенциальных агрессоров, будущее Украины, Европы и мира окажется под угрозой. Настоящий мир означает восстановление международно признанных границ Украины. Настоящий мир – это суда с зерном, а не боевые корабли в Черном море... Мы боремся не просто за победу в войне, а за достижение настоящего прочного мира. Если история последнего века и десятилетий нас чему-то учит, так это тому, что миру нужен настоящий мир, а не умиротворение", – приходит к выводу Кулеба в своей статье.

Контекст:

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Украиной и страной-агрессором Россией. Об этом 18 апреля сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Предлагаемая Макроном стратегия предусматривает, что переговоры могут состояться уже летом 2023 года, говорится в публикации. Он поручил своему советнику по вопросам внешней политики Эммануэлю Бонне начать работу с главой китайской дипломатии Ван И над созданием структуры, которая может стать основой для этих переговоров.

Помимо этого, по данным Il Libero Quotidiano, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил в опубликованном 22 апреля интервью La Stampa (закрытая лента), что Украину и Россию следует усадить за стол переговоров.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN сказал, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.

23 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что Украина не намерена вести переговоры со страной-агрессором РФ и нуждается в увеличении поставок иностранного вооружения. "Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", – подчеркнул Данилов.

Теги: Россия, Владимир Путин, МИД Украины, переговоры, перемирие, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Евросоюз
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