Данилов об инициативах мирного урегулирования войны: Не надо нас сажать за стол переговоров, дайте нам оружие

"Когда цель российского агрессора остается неизменной – уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования – это не что иное, как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", – подчеркнул Данилов.
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Украиной и страной-агрессором Россией. Об этом 18 апреля сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Предлагаемая Макроном стратегия предусматривает, что переговоры могут состояться уже летом 2023 года, говорится в публикации. Он поручил своему советнику по вопросам внешней политики Эммануэлю Бонне начать работу с главой китайской дипломатии Ван И над созданием структуры, которая может стать основой для этих переговоров.
Комментируя это заявление, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что РФ будет прислушиваться к тем идеям урегулирования ситуация в Украине, которые в интересах Москвы.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В интервью CNN, которое вышло в сентябре, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.