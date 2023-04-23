Данилов об инициативах мирного урегулирования войны: Не надо нас сажать за стол переговоров, дайте нам оружие

"Когда цель российского агрессора остается неизменной – уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования – это не что иное, как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", – подчеркнул Данилов.

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Украиной и страной-агрессором Россией. Об этом 18 апреля сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Предлагаемая Макроном стратегия предусматривает, что переговоры могут состояться уже летом 2023 года, говорится в публикации. Он поручил своему советнику по вопросам внешней политики Эммануэлю Бонне начать работу с главой китайской дипломатии Ван И над созданием структуры, которая может стать основой для этих переговоров.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что РФ будет прислушиваться к тем идеям урегулирования ситуация в Украине, которые в интересах Москвы.