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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов об инициативах мирного урегулирования войны: Не надо нас сажать за стол переговоров, дайте нам оружие

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Данилов: Оружие лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения
Данилов: Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Украина не намерена вести переговоры со страной-агрессором РФ и нуждается в увеличении поставок иностранного вооружения. Об этом 23 апреля в Facebook заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Когда цель российского агрессора остается неизменной – уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования – это не что иное, как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", – подчеркнул Данилов.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid02PgFEo1k2DtZR2WkEWZxtHh4Ks2Y1wWRPA4n79Sj9ZJDddKwU5gC8J3ADwFCHWjXkl

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Украиной и страной-агрессором Россией. Об этом 18 апреля сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Предлагаемая Макроном стратегия предусматривает, что переговоры могут состояться уже летом 2023 года, говорится в публикации. Он поручил своему советнику по вопросам внешней политики Эммануэлю Бонне начать работу с главой китайской дипломатии Ван И над созданием структуры, которая может стать основой для этих переговоров.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что РФ будет прислушиваться к тем идеям урегулирования ситуация в Украине, которые в интересах Москвы.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В интервью CNN, которое вышло в сентябре, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Китай, оружие, переговоры, вооружение, Владимир Зеленский, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Алексей Данилов
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