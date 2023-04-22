Украина сама будет решать когда время для переговоров – Столтенберг

Он добавил, что для этого, Альянс будет продолжать поддерживать Киев столько, сколько нужно.

Генсека спросили, что он думает об инициативе сесть Украине и России за стол переговоров за посредничества Китая. Столтенберг ответил, что только украинская сторона будет решать на каких услоловиях будут обсуждаться переговоры.

"Украина сама решает, когда придет время и приемлемые условия для любых переговоров о будущем Украины. Во-вторых, нет никаких признаков того, что президент [России Владимир] Путин готовится к миру. Он готовится к войне. И в-третьих, мы знаем, что даже если очень трудно предсказать результат этой войны и когда она закончится, если все закончится за столом переговоров, происходящее за этим столом неразрывно связано с ситуацией на поле боя", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил: важно, что когда закончиться война, убедиться, что история не повторится, и что Путин не сможет "продолжать разрушать европейскую безопасность". Для этого необходимо начать обсуждать надежные рамки и механизмы безопасности, гарантирующие, что Россия больше не сможет напасть на "суверенное независимое государство", отметил он.

"Я не могу точно сказать, как это будет выглядеть, но я лишь говорю, что все мы обязаны прекратить этот паттерн агрессивного поведения президента Путина. И поэтому нам также нужно обсудить, как предотвратить это в будущем", – подчеркнул генсек НАТО.