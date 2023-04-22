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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина сама будет решать когда время для переговоров – Столтенберг

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Столтенберг: Мы обязаны прекратить этот паттерн агрессивного поведения Путина
Столтенберг: Мы обязаны прекратить этот паттерн агрессивного поведения Путина
Фото: EPA

Внимание НАТО сейчас сосредоточенное на том, что Украина победила в войне, потому что она нужна, как суверенное, независимое государство в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в интервью "Радіо Свобода" 21 апреля.

Он добавил, что для этого, Альянс будет продолжать поддерживать Киев столько, сколько нужно.

Генсека спросили, что он думает об инициативе сесть Украине и России за стол переговоров за посредничества Китая. Столтенберг ответил, что только украинская сторона будет решать на каких услоловиях будут обсуждаться переговоры. 

"Украина сама решает, когда придет время и приемлемые условия для любых переговоров о будущем Украины. Во-вторых, нет никаких признаков того, что президент [России Владимир] Путин готовится к миру. Он готовится к войне. И в-третьих, мы знаем, что даже если очень трудно предсказать результат этой войны и когда она закончится, если все закончится за столом переговоров, происходящее за этим столом неразрывно связано с ситуацией на поле боя", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил: важно, что когда закончиться война, убедиться, что история не повторится, и что Путин не сможет "продолжать разрушать европейскую безопасность". Для этого необходимо начать обсуждать надежные рамки и механизмы безопасности, гарантирующие, что Россия больше не сможет  напасть на "суверенное независимое государство", отметил он.

"Я не могу точно сказать, как это будет выглядеть, но я лишь говорю, что все мы обязаны прекратить этот паттерн агрессивного поведения президента Путина. И поэтому нам также нужно обсудить, как предотвратить это в будущем", – подчеркнул генсек НАТО.

Контекст:

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Украиной и страной-агрессором Россией. Об этом 18 апреля сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Предлагаемая Макроном стратегия предусматривает, что переговоры могут состояться уже летом 2023 года, говорится в публикации. Он поручил своему советнику по вопросам внешней политики Эммануэлю Бонне начать работу с главой китайской дипломатии Ван И над созданием структуры, которая может стать основой для этих переговоров.

Комментируя это заявление пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что РФ будет прислушиваться к тем идеям урегулирования ситуация в Украине, которые в интересах Москвы.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, переговоры, российская агрессия, война России против Украины
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