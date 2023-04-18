Россия будет прислушиваться к тем идеям урегулирования ситуация в Украине, которые в интересах Москвы – Песков

Песков: Для нас главное – это обеспечивать собственные интересы Фото: EPA

Об этом он сказал, комментируя заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что необходимо создать группу "нейтральных" стран для начала мирных переговоров между Россией и Украиной.

"Что касается инициативы бразильской стороны, пока рано давать какие-то оценки, потому что нужно все-таки обладать информацией, знать нюансы", – сказал он.

При этом Песков подчеркнул: "Любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, озабоченности России, конечно, заслуживают внимания, к ним стоит и нужно прислушиваться, и Россия готова это делать".

"Для нас главное – это обеспечивать собственные интересы", – добавил пресс-секретарь Кремля.

В то же время он заявил, что ничего не знает о существовании мирного плана по урегулированию войны РФ против Украины президента Франции Эммануэля Макрона, отметило агентство ТАСС.

"Нам не известно о существовании какого-то французского плана, и, соответственно, ничего мы от французской стороны не получали. Там, действительно, были какие-то сообщения о том, что, дескать, во время визита в Китай французская сторона какие-то элементы озвучивала, но до сих пор они нигде себя не проявили – эти элементы", – сказал Песков.