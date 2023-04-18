Россия будет прислушиваться к тем идеям урегулирования ситуация в Украине, которые в интересах Москвы – Песков

Об этом он сказал, комментируя заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что необходимо создать группу "нейтральных" стран для начала мирных переговоров между Россией и Украиной.
"Что касается инициативы бразильской стороны, пока рано давать какие-то оценки, потому что нужно все-таки обладать информацией, знать нюансы", – сказал он.
При этом Песков подчеркнул: "Любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, озабоченности России, конечно, заслуживают внимания, к ним стоит и нужно прислушиваться, и Россия готова это делать".
"Для нас главное – это обеспечивать собственные интересы", – добавил пресс-секретарь Кремля.
В то же время он заявил, что ничего не знает о существовании мирного плана по урегулированию войны РФ против Украины президента Франции Эммануэля Макрона, отметило агентство ТАСС.
"Нам не известно о существовании какого-то французского плана, и, соответственно, ничего мы от французской стороны не получали. Там, действительно, были какие-то сообщения о том, что, дескать, во время визита в Китай французская сторона какие-то элементы озвучивала, но до сих пор они нигде себя не проявили – эти элементы", – сказал Песков.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В интервью CNN, которое вышло в сентябре, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.