МИД Украины пригласил президента Бразилии посетить Киев, чтобы понять подлинные причины и сущность агрессии РФ и ее последствия

Об этом 18 апреля в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"В то же время не отвечает реальному положению вещей подход, согласно которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны", – написал представитель МИД.
По словам Николенко, Украину "не нужно ни в чем убеждать".
"Захватническая война ведется на украинской земле и наносит невыразимые страдания и разрушения. Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основании формулы мира, предложенной президентом [Украины Владимиром] Зеленским, – отметил спикер МИД. – Подтверждаем приглашение Луису Инасиу Луле да Силве посетить Украину, чтобы понять подлинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности".
Да Силва неоднократно высказывался о войне в Украине в пророссийском ключе.
Так, 6 апреля он заявил, что Крым может "не обсуждаться" во время переговоров о прекращении войны.
14 апреля во время визита в ОАЭ да Силва призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также обвинил США и ЕС в "поощрении" войны в Украине.