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МИД Украины пригласил президента Бразилии посетить Киев, чтобы понять подлинные причины и сущность агрессии РФ и ее последствия

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Да Силва обвинил США и ЕС в "поощрении" войны в Украине
Да Силва обвинил США и ЕС в "поощрении" войны в Украине
Фото: EPA

Украина "с интересом" наблюдает за усилиями президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по поиску решения для прекращения войны, которую в феврале прошлого года начала РФ.

Об этом 18 апреля в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В то же время не отвечает реальному положению вещей подход, согласно которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны", – написал представитель МИД.

По словам Николенко, Украину "не нужно ни в чем убеждать".

"Захватническая война ведется на украинской земле и наносит невыразимые страдания и разрушения. Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основании формулы мира, предложенной президентом [Украины Владимиром] Зеленским, – отметил спикер МИД. – Подтверждаем приглашение Луису Инасиу Луле да Силве посетить Украину, чтобы понять подлинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности".

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02MLPMyV1nHzWBTsPguEF4t6qUY3dGHTkQ6PseHQPkixBqoJdC1E4m6PKMw9untWepl

Контекст:

Да Силва неоднократно высказывался о войне в Украине в пророссийском ключе.

Так, 6 апреля он заявил, что Крым может "не обсуждаться" во время переговоров о прекращении войны.

14 апреля во время визита в ОАЭ да Силва призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также обвинил США и ЕС в "поощрении" войны в Украине.

Теги: Россия, Украина, смерть, МИД Украины, Бразилия, переговоры, жертвы, война России против Украины, президент, Луис Инасиу Лула да Силва, визит, разрушения, Олег Николенко, спикер
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