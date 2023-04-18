МИД Украины пригласил президента Бразилии посетить Киев, чтобы понять подлинные причины и сущность агрессии РФ и ее последствия

Да Силва обвинил США и ЕС в "поощрении" войны в Украине Фото: EPA

Об этом 18 апреля в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В то же время не отвечает реальному положению вещей подход, согласно которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны", – написал представитель МИД.

По словам Николенко, Украину "не нужно ни в чем убеждать".

"Захватническая война ведется на украинской земле и наносит невыразимые страдания и разрушения. Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основании формулы мира, предложенной президентом [Украины Владимиром] Зеленским, – отметил спикер МИД. – Подтверждаем приглашение Луису Инасиу Луле да Силве посетить Украину, чтобы понять подлинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности".