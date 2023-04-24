"Россия не должна была вторгаться". Президент Бразилии заявил, что не хочет выбирать сторону войны в Украине

Такое мнение на брифинге в ходе визита в Португалию высказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил 23 апреля Euronews.
По словам Да Силвы, "Россия не должна была вторгаться, но она это сделала" – "дело в том, что это произошло".
Поэтому, продолжил президент Бразилии, "вместо того, чтобы выбирать сторону, я хочу выбрать третий путь – построение мира".
Да Силва выразил уверенность, что "гораздо лучшего результата для мира" можно добиться, если "удастся найти способ заключить мир".
На фоне визита президента Бразилии возле посольства страны в Лиссабоне акцию протеста провели украинцы, проживающие в Португалии.
In Lisbon, Ukrainians protested as the Brazilian president visited Portugal— Mariia Kramarenko (@KramarenkoMari3) April 22, 2023
Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva arrived in Portugal on Friday for a five-day official visit. To protest against his recent statements about the war in Ukraine,
1/2#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/vuNJek3U1A
6 апреля да Силва заявил, что Крым может "не обсуждаться" во время переговоров о прекращении войны.
14 апреля во время визита в ОАЭ да Силва призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также обвинил США и ЕС в "поощрении" войны в Украине.
Украинский МИД пригласил президента Бразилии в Украину, чтобы "понять подлинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности".
17 апреля во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Бразилии прошли проукраинские митинги.
18 апреля да Силва все же осудил российское вторжение и вновь призвал к проведению переговоров.