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"Россия не должна была вторгаться". Президент Бразилии заявил, что не хочет выбирать сторону войны в Украине

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Да Силва выразил уверенность, что "гораздо лучшего результата для мира" можно добиться, если "удастся найти способ заключить мир"
Да Силва выразил уверенность, что "гораздо лучшего результата для мира" можно добиться, если "удастся найти способ заключить мир"
Фото: EPA

Война, которую в феврале прошлого года против Украины начала Россия, "не должна была начинаться".

Такое мнение на брифинге в ходе визита в Португалию высказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил 23 апреля Euronews.

По словам Да Силвы, "Россия не должна была вторгаться, но она это сделала" – "дело в том, что это произошло".

Поэтому, продолжил президент Бразилии, "вместо того, чтобы выбирать сторону, я хочу выбрать третий путь – построение мира".

Да Силва выразил уверенность, что "гораздо лучшего результата для мира" можно добиться, если "удастся найти способ заключить мир".

На фоне визита президента Бразилии возле посольства страны в Лиссабоне акцию протеста провели украинцы, проживающие в Португалии.

Контекст:

6 апреля да Силва заявил, что Крым может "не обсуждаться" во время переговоров о прекращении войны.

14 апреля во время визита в ОАЭ да Силва призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также обвинил США и ЕС в "поощрении" войны в Украине.

Украинский МИД пригласил президента Бразилии в Украину, чтобы "понять подлинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности".

17 апреля во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Бразилии прошли проукраинские митинги.

18 апреля да Силва все же осудил российское вторжение и вновь призвал к проведению переговоров.

Теги: Россия, Украина, Португалия, протесты, посольство, Бразилия, митинг, переговоры, агрессия, украинцы, война России против Украины, Луис Инасиу Лула да Силва, Лиссабон, брифинг, российские оккупанты
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