"Россия не должна была вторгаться". Президент Бразилии заявил, что не хочет выбирать сторону войны в Украине

Да Силва выразил уверенность, что "гораздо лучшего результата для мира" можно добиться, если "удастся найти способ заключить мир" Фото: EPA

Такое мнение на брифинге в ходе визита в Португалию высказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил 23 апреля Euronews.

По словам Да Силвы, "Россия не должна была вторгаться, но она это сделала" – "дело в том, что это произошло".

Поэтому, продолжил президент Бразилии, "вместо того, чтобы выбирать сторону, я хочу выбрать третий путь – построение мира".

Да Силва выразил уверенность, что "гораздо лучшего результата для мира" можно добиться, если "удастся найти способ заключить мир".

На фоне визита президента Бразилии возле посольства страны в Лиссабоне акцию протеста провели украинцы, проживающие в Португалии.