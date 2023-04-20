Президент Бразилии все же осудил российское вторжение

"В то же время когда мое правительство осуждает нарушение территориальной целостности Украины, мы выступаем за политическое решение конфликта путем переговоров", – сказал он в своем выступлении.
Да Силва добавил, что с интересом выслушал соображения румынского президента о войне в Украине и что они говорили о беспокойстве по поводу "последствий войны, которые выходят за пределы европейского континента".
"Я вновь выразил свою озабоченность глобальными последствиями этого конфликта с точки зрения продовольственной и энергетической безопасности, особенно для беднейших регионов планеты", – сказал бразильский президент.
Он также вновь повторил предложение о создании группы стран, которые могли бы выступить посредниками в обсуждении вопроса о мире между Россией и Украиной, а также реформы Совета Безопасности ООН с целью включения в него развивающихся стран.
6 апреля да Силва заявил, что Крым может "не обсуждаться" во время переговоров о прекращении войны.
14 апреля во время визита в ОАЭ да Силва призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также обвинил США и ЕС в "поощрении" войны в Украине.
Украинский МИД пригласил президента Бразилии в Украину, чтобы "понять подлинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности".