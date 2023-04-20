Президент Бразилии все же осудил российское вторжение

"В то же время когда мое правительство осуждает нарушение территориальной целостности Украины, мы выступаем за политическое решение конфликта путем переговоров", – сказал он в своем выступлении.

Да Силва добавил, что с интересом выслушал соображения румынского президента о войне в Украине и что они говорили о беспокойстве по поводу "последствий войны, которые выходят за пределы европейского континента".

"Я вновь выразил свою озабоченность глобальными последствиями этого конфликта с точки зрения продовольственной и энергетической безопасности, особенно для беднейших регионов планеты", – сказал бразильский президент.

Он также вновь повторил предложение о создании группы стран, которые могли бы выступить посредниками в обсуждении вопроса о мире между Россией и Украиной, а также реформы Совета Безопасности ООН с целью включения в него развивающихся стран.