Заявления бразильских властей по поводу войны РФ против Украины не соответствуют тону нейтралитета – Белый дом

"США – и вы слышали, как мы говорили это много раз – не возражают против любой страны, которая попытаться положить конец войне России против Украины. Войне, которую они начали, войне по их выбору. Это Россия, о которой я говорю, ясно. Но нас поразил тот вчерашней пресс-конференции министра иностранных дел, который не был тоном нейтралитета, предполагая, что США и Европа не заинтересованы в мире или в том, что мы разделяем ответственность за войну. Мы считаем, что это явно неправильно", – сказала она.
По ее словам, США хотят, чтобы война закончилась, и поддерживают призыв президента Украины Владимира Зеленского к "справедливому прекращению войны", которая была развязана по выбору России.
"На самом деле США и ЕС активно привлекали Путина к предотвращению войны, начиная как минимум с середины 2021 года. И усилия продолжались с самого начала этой войны. К сожалению, Россия не проявила заинтересованности в прекращении неспровоцированного вторжения. Мы продолжим работать с нашими союзниками, как вы видели это неоднократно в прошлом году, а также с нашими союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии, поддерживая предложение Украины за справедливый и прочный мир при соблюдении Устава ООН и принципов суверенитета и территориальной целостности", – заявила Жан-Пьер.
Она подчеркнула, что речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, на которую напала Россия.
"И опять же, то, что мы услышали – тон не был нейтральным. И это неправда. Мы продолжим выступать против этого", – сказала она.
В январе Бразилия отказалась перепродать танковые боеприпасы Германии, заявив, что она является "страной мира". "Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в украинско-российской войне. Бразилия – страна мира. И именно поэтому Бразилия не хочет никакого участия в этой войне, даже косвенного", – сказал Лула да Силва на пресс-конференции 30 января. Тогда политик также заявил, что нужно сформировать достаточно сильную и уважаемую группу стран и сесть с ними за стол переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта провел разговор с президентом Бразилии. В частности, лидеры, по словам Зеленского, "отметили важность соблюдения принципа суверенитета и территориальной целостности государств" и обсудили дипломатические усилия по возвращению мира в Украину. Президент Бразилии по итогам разговора заявил, что "война между Украиной и Россией никому не идет на пользу" и Бразилия "будет участвовать в любых усилиях по достижению мира".
25 марта издание Financial Times сообщило, что Лула да Силва хочет предложить создать "мирный клуб" вместе с Китаем, целью которого будет завершение войны в Украине.
В апреле стало известно, что бывший министр иностранных дел Бразилии Селсо Аморим по поручению президента Лулы да Силвы встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и обсуждал вопрос мирного урегулирования войны.
6 апреля Лула да Силва заявил, что Крым может "не обсуждаться" во время переговоров о прекращении войны.
14 апреля во время визита в ОАЭ да Силва призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также обвинил США и ЕС в "поощрении" войны в Украине.
Украинский МИД пригласил президента Бразилии в Украину, чтобы "понять подлинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности".