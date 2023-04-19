Заявления бразильских властей по поводу войны РФ против Украины не соответствуют тону нейтралитета – Белый дом

"США – и вы слышали, как мы говорили это много раз – не возражают против любой страны, которая попытаться положить конец войне России против Украины. Войне, которую они начали, войне по их выбору. Это Россия, о которой я говорю, ясно. Но нас поразил тот вчерашней пресс-конференции министра иностранных дел, который не был тоном нейтралитета, предполагая, что США и Европа не заинтересованы в мире или в том, что мы разделяем ответственность за войну. Мы считаем, что это явно неправильно", – сказала она.

По ее словам, США хотят, чтобы война закончилась, и поддерживают призыв президента Украины Владимира Зеленского к "справедливому прекращению войны", которая была развязана по выбору России.

"На самом деле США и ЕС активно привлекали Путина к предотвращению войны, начиная как минимум с середины 2021 года. И усилия продолжались с самого начала этой войны. К сожалению, Россия не проявила заинтересованности в прекращении неспровоцированного вторжения. Мы продолжим работать с нашими союзниками, как вы видели это неоднократно в прошлом году, а также с нашими союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии, поддерживая предложение Украины за справедливый и прочный мир при соблюдении Устава ООН и принципов суверенитета и территориальной целостности", – заявила Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, на которую напала Россия.

"И опять же, то, что мы услышали – тон не был нейтральным. И это неправда. Мы продолжим выступать против этого", – сказала она.