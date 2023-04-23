Президент Бразилии отреагировал на приглашение посетить Украину

Таким образом президент Бразилии отреагировал на приглашение украинского МИД посетить Украину.

"Президент принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, бывший глава МИД, который уже был в России, посетит Украину", – сказал руководитель генерального секретариата администрации президента Бразилии Марсио Маседо.

Контекст:

6 апреля да Силва заявил, что Крым может "не обсуждаться" во время переговоров о прекращении войны.

14 апреля во время визита в ОАЭ да Силва призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также обвинил США и ЕС в "поощрении" войны в Украине.

Украинский МИД пригласил президента Бразилии в Украину, чтобы "понять подлинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности".

17 апреля во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Бразилии прошли проукраинские митинги.

18 апреля да Силва все же осудил российское вторжение и вновь призвал к проведению переговоров.