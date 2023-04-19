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"Гаага ждет тебя". Во время визита Лаврова в Бразилии состоялись проукраинские митинги. Фоторепортаж

Сегодня 09.36
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 апреля начал турне по странам Латинской Америки, которое продлится до 21 апреля. В первый день он посетил столицу Бразилии, где встретился с президентом страны Луисом Инасиу Лула да Силвой. В ответ на это в Бразилиа и Сан-Паулу состоялись проукраинские протесты. В столице митинг прошел у дворца Итамарати, где находится офис министерства иностранных дел Бразилии. Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Россия – убийца", "Россия, вон из Украины". В Сан-Паулу митинг состоялся у консульства России, на плакатах протестующих среди прочего звучали лозунги "Ларов, Гаага ждет" и "Сан-Паулу с Украиной". Фото с протестов опубликовало агентство EPA.
Теги: Россия, Украина, протесты, Сергей Лавров, Бразилия, митинг, Гаага, консульство, Сан-Паулу, визит, фото
 

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