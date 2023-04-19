"Гаага ждет тебя". Во время визита Лаврова в Бразилии состоялись проукраинские митинги. Фоторепортаж

Митинг у консульства РФ в Сан-Паулу. Фото: EPA

Митинг у консульства РФ в Сан-Паулу. Фото: EPA

Митинг у консульства РФ в Сан-Паулу. Фото: EPA

Митинг у консульства РФ в Сан-Паулу. Фото: EPA

Митинг у консульства РФ в Сан-Паулу. Фото: EPA

Митинг у консульства РФ в Сан-Паулу. Фото: EPA

Митинг у консульства РФ в Сан-Паулу. Фото: EPA

Митинг у консульства РФ в Сан-Паулу. Фото: EPA

Митинг у консульства РФ в Сан-Паулу. Фото: EPA

Митинг у консульства РФ в Сан-Паулу. Фото: EPA

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