"Гаага ждет тебя". Во время визита Лаврова в Бразилии состоялись проукраинские митинги. Фоторепортаж
Митинг у консульства РФ в Сан-Паулу. Фото: EPA
Митинг у консульства РФ в Сан-Паулу. Фото: EPA
Митинг у консульства РФ в Сан-Паулу. Фото: EPA
Митинг у консульства РФ в Сан-Паулу. Фото: EPA
Митинг у консульства РФ в Сан-Паулу. Фото: EPA
Митинг возле здания МИД Бразилии в Бразилиа. Фото: EPA
Митинг возле здания МИД Бразилии в Бразилиа. Фото: EPA
Митинг возле здания МИД Бразилии в Бразилиа. Фото: EPA
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 апреля начал турне по странам Латинской Америки, которое продлится до 21 апреля. В первый день он посетил столицу Бразилии, где встретился с президентом страны Луисом Инасиу Лула да Силвой. В ответ на это в Бразилиа и Сан-Паулу состоялись проукраинские протесты. В столице митинг прошел у дворца Итамарати, где находится офис министерства иностранных дел Бразилии. Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Россия – убийца", "Россия, вон из Украины". В Сан-Паулу митинг состоялся у консульства России, на плакатах протестующих среди прочего звучали лозунги "Ларов, Гаага ждет" и "Сан-Паулу с Украиной". Фото с протестов опубликовало агентство EPA
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