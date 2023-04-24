Китай после скандала с послом заявил, что уважает суверенитет всех государств – бывших советских республик

"Китай уважает статус суверенного государства республик-участниц после распада Советского Союза", – заявила она.

Мао Нин отметила, что после распада СССР Китай был одним из первых государств, установивших дипломатические отношения с заинтересованными странами. По ее словам, в отношениях с этими странами Китай "следует принципам взаимного уважения и равенства в развитии двусторонних отношений дружбы и сотрудничества".

По ее словам, некоторые СМИ пытались "исказить позицию Китая" по украинскому вопросу и посеять разногласия между Китаем и заинтересованными странами.