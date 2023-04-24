Китай после скандала с послом заявил, что уважает суверенитет всех государств – бывших советских республик

"Китай уважает статус суверенного государства республик-участниц после распада Советского Союза", – заявила она.
Мао Нин отметила, что после распада СССР Китай был одним из первых государств, установивших дипломатические отношения с заинтересованными странами. По ее словам, в отношениях с этими странами Китай "следует принципам взаимного уважения и равенства в развитии двусторонних отношений дружбы и сотрудничества".
По ее словам, некоторые СМИ пытались "исказить позицию Китая" по украинскому вопросу и посеять разногласия между Китаем и заинтересованными странами.
Китайский посол Лу Шае в эфире канала LCI 21 апреля сказал, что "Крым с самого начала принадлежал России". Кроме того, он отрицал суверенитет постсоветских стран. По мнению дипломата, государства бывшего СССР "не имеют действенного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран".
Украинский посол во Франции Вадим Омельченко предположил, что у Лу Шайе либо "явные проблемы с географией", либо его заявление не было согласовано с позицией Пекина "об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".
Страны Балтии также раскритиковали посла Китая.
Более 75 депутатов из разных стран призвали Францию объявить Лу Шайе персоной нон грата.
После скандала посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью посла.