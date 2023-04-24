Буданов о завершении войны: Если Крым будет последним забран – это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет – это не финал

"Завершить эту войну можно только одним путем – это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 1991 года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Где-то сейчас мы должны вернуть всю территорию, со временем. Время у нас еще есть", – сказал он.
Глава ГУР МО добавил, что без возвращения Крыма "ситуация не завершится", но призвал не акцентировать внимание только на временно оккупированном полуострове. По его словам, это часть территории Украины, как и другие территории, которые будут возвращаться из-под оккупации.
"Если Крым будет последним забран – это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет – то это не финал", – уточнил глава украинской разведки.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Аннексию полуострова Россией не признают Украина и большинство других стран. После аннексии Крыма Россия вторглась на Донбасс и оккупировала часть территории Луганской и Донецкой областей Украины.
24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе из Крыма, а также с восточного и северного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что Украина может освободить Крым уже летом 2023 года.