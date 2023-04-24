Буданов о завершении войны: Если Крым будет последним забран – это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет – это не финал

Буданов настаивает, что только возвращение Украины к границам 1991 года сделает возможным прекращение войны и станет ее финалом Фото: gur.gov.ua

"Завершить эту войну можно только одним путем – это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 1991 года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Где-то сейчас мы должны вернуть всю территорию, со временем. Время у нас еще есть", – сказал он.

Глава ГУР МО добавил, что без возвращения Крыма "ситуация не завершится", но призвал не акцентировать внимание только на временно оккупированном полуострове. По его словам, это часть территории Украины, как и другие территории, которые будут возвращаться из-под оккупации.

"Если Крым будет последним забран – это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет – то это не финал", – уточнил глава украинской разведки.