ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов о завершении войны: Если Крым будет последним забран – это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет – это не финал

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Буданов настаивает, что только возвращение Украины к границам 1991 года сделает возможным прекращение войны и станет ее финалом
Буданов настаивает, что только возвращение Украины к границам 1991 года сделает возможным прекращение войны и станет ее финалом
Фото: gur.gov.ua

Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть территорий. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

"Завершить эту войну можно только одним путем – это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 1991 года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Где-то сейчас мы должны вернуть всю территорию, со временем. Время у нас еще есть", – сказал он.

Глава ГУР МО добавил, что без возвращения Крыма "ситуация не завершится", но призвал не акцентировать внимание только на временно оккупированном полуострове. По его словам, это часть территории Украины, как и другие территории, которые будут возвращаться из-под оккупации.

"Если Крым будет последним забран – это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет – то это не финал", – уточнил глава украинской разведки.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Аннексию полуострова Россией не признают Украина и большинство других стран. После аннексии Крыма Россия вторглась на Донбасс и оккупировала часть территории Луганской и Донецкой областей Украины.

24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе из Крыма, а также с восточного и северного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что Украина может освободить Крым уже летом 2023 года.

Теги: Россия, Крым, оккупация, аннексия, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вы правда хотите что-то построить?" Макаревич высказался о "людях, собирающихся под государственной крышей"
"Вы правда хотите что-то построить?" Макаревич высказался о "людях, собирающихся под государственной крышей"
Jah Khalib после отмены концертов в стране-агрессоре РФ оправдался перед россиянами за поддержку украинцев. В сети отреагировали
Jah Khalib после отмены концертов в стране-агрессоре РФ оправдался перед россиянами за поддержку украинцев. В сети отреагировали
Галина ГРИШИНА
Весенний салат из капусты, который готовится очень быстро. Рецепт
Весенний салат из капусты, который готовится очень быстро. Рецепт
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье
Галина ГРИШИНА
"Вас обманывают". Эксперт проверил эффективность известного препарата против муравьев и показал реальный результат. Видео
"Вас обманывают". Эксперт проверил эффективность известного препарата против муравьев и показал реальный результат. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото
Не сажайте эти кусты рядом с черной смородиной! Ягод будет очень мало
Не сажайте эти кусты рядом с черной смородиной! Ягод будет очень мало
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум в глубоком декольте показала вид сверху во время танца. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте показала вид сверху во время танца. Видео
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Савлепов заявил, что не общается с женой – актрисой Горбачевой из Мариуполя, которая засветилась в Москве у путиниста Михалкова
Савлепов заявил, что не общается с женой – актрисой Горбачевой из Мариуполя, которая засветилась в Москве у путиниста Михалкова
Галина ГРИШИНА
Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц
Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц
Галина ГРИШИНА
  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"
  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"
Галина ГРИШИНА
Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США
Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США
Галина ГРИШИНА
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
Галина ГРИШИНА
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (194873)
2
Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка (75292)
3
"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман (56698)
4
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит (42935)
5
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет – я думаю: "О, брат, ты в форме" (30939)
6
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко (29714)
7
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми (20414)
8
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта" (19647)
 
 
 
 