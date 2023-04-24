ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы сильнее, чем год назад". Зеленский уверен в успехе украинского контрнаступления

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О деталях контрнаступления Зеленский не рассказал
О деталях контрнаступления Зеленский не рассказал
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что контрнаступление сил обороны Украины против армии страны-агрессора России будет успешным.

Об этом он заявил в интервью каналу Al Arabiya, которое вышло 23 апреля. 

Зеленский не стал озвучивать детали наступления, сказав, что украинская армия готовится к нему "и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее". Влияние утечки данных из Пентагона, касающихся украинского контрнаступления, по словам президента, было незначительным. 

Он подчеркнул, что украинцы верят в близость победы в войне и, отвечая на вопрос о ситуации на поле боя, отметил, что "не может назвать ее хорошей". 

"Но мы боремся, – добавил Зеленский. – Мы сильнее, чем год назад". 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае, а в начале апреля сказал, что оно начнется, "когда Генштаб решит, что время пришло". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что это может произойти летом

В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". На просьбу охарактеризовать готовящееся наступление ВСУ глава ГУР МО ответил: "Будет быстро". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых  якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум в глубоком декольте показала вид сверху во время танца. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте показала вид сверху во время танца. Видео
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Савлепов заявил, что не общается с женой – актрисой Горбачевой из Мариуполя, которая засветилась в Москве у путиниста Михалкова
Савлепов заявил, что не общается с женой – актрисой Горбачевой из Мариуполя, которая засветилась в Москве у путиниста Михалкова
Галина ГРИШИНА
Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц
Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц
Галина ГРИШИНА
  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"
  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"
Галина ГРИШИНА
Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США
Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США
Галина ГРИШИНА
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
Галина ГРИШИНА
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
Галина ГРИШИНА
43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях
43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях
Галина ГРИШИНА
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
Галина ГРИШИНА
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Галина ГРИШИНА
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
Галина ГРИШИНА
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
Галина ГРИШИНА
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры Актуально
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (190924)
2
Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка (73482)
3
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес (72945)
4
"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман (55614)
5
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит (42801)
6
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото (35447)
7
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет – я думаю: "О, брат, ты в форме" (30775)
8
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко (29529)
 
 
 
 