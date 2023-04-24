"Мы сильнее, чем год назад". Зеленский уверен в успехе украинского контрнаступления

Об этом он заявил в интервью каналу Al Arabiya, которое вышло 23 апреля.

Зеленский не стал озвучивать детали наступления, сказав, что украинская армия готовится к нему "и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее". Влияние утечки данных из Пентагона, касающихся украинского контрнаступления, по словам президента, было незначительным.

Он подчеркнул, что украинцы верят в близость победы в войне и, отвечая на вопрос о ситуации на поле боя, отметил, что "не может назвать ее хорошей".

"Но мы боремся, – добавил Зеленский. – Мы сильнее, чем год назад".