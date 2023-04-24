"Мы сильнее, чем год назад". Зеленский уверен в успехе украинского контрнаступления

Об этом он заявил в интервью каналу Al Arabiya, которое вышло 23 апреля.
Зеленский не стал озвучивать детали наступления, сказав, что украинская армия готовится к нему "и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее". Влияние утечки данных из Пентагона, касающихся украинского контрнаступления, по словам президента, было незначительным.
Он подчеркнул, что украинцы верят в близость победы в войне и, отвечая на вопрос о ситуации на поле боя, отметил, что "не может назвать ее хорошей".
"Но мы боремся, – добавил Зеленский. – Мы сильнее, чем год назад".
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае, а в начале апреля сказал, что оно начнется, "когда Генштаб решит, что время пришло". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что это может произойти летом.
В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". На просьбу охарактеризовать готовящееся наступление ВСУ глава ГУР МО ответил: "Будет быстро". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.