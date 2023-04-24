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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов о контрнаступлении: Подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Когда оно начнется, это тайна

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Буданов ожидает, что украинское контрнаступление будет успешным
Буданов ожидает, что украинское контрнаступление будет успешным
Фото: gur.gov.ua

Информация о направлениях и содержании готовящейся украинской наступательной операции не может быть вынесена в публичную плоскость. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда оно начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", – сказал Буданов.

Он отметил, что российские оккупанты понимают, что ВСУ собираются наступать, и принимают меры.

"То, что все готовятся – это факт. Каков будет результат – через определенный промежуток времени мы все это увидим", – сказал начальник украинской военной разведки.

Глава ГУР МО ожидает, что украинское наступление будет успешным.

"Я думаю, что достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем во время этой операции. На каких направлениях, что именно и как – от этого я воздержусь, извините", – подытожил он.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".

В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". На просьбу охарактеризовать готовящееся наступление ВСУ глава ГУР МО ответил: "Будет быстро". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Вооруженные силы Украины, разведка, оборона, вторжение, ВСУ, наступление, интервью, перспективы, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление, военная разведка
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