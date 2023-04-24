Буданов о контрнаступлении: Подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Когда оно начнется, это тайна

"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда оно начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", – сказал Буданов.

Он отметил, что российские оккупанты понимают, что ВСУ собираются наступать, и принимают меры.

"То, что все готовятся – это факт. Каков будет результат – через определенный промежуток времени мы все это увидим", – сказал начальник украинской военной разведки.

Глава ГУР МО ожидает, что украинское наступление будет успешным.

"Я думаю, что достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем во время этой операции. На каких направлениях, что именно и как – от этого я воздержусь, извините", – подытожил он.