Министр обороны Эстонии заявил, что дождливая погода может повлиять на планы контрнаступления ВСУ

Певкур: Может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении Фото: ЕРА

"Если послушать мнения, [звучавшие на базе] в Рамштайне, то может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два", – сказал Певкур.

По его словам, неблагоприятная погода сейчас является большим препятствием для начала контрнаступления, чем, например, отсутствие у ВСУ американских танков Abrams.

"Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Коалиция [стран, предоставивших Украине танки] Leopard была сильной, и довольно много техники уже переброшено в Украину, и довольно много ее находится на пути туда. Самым большим препятствием для контрнаступления, которое, вероятно, состоится, является погода", – отметил эстонский министр.