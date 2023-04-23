Министр обороны Эстонии заявил, что дождливая погода может повлиять на планы контрнаступления ВСУ

"Если послушать мнения, [звучавшие на базе] в Рамштайне, то может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два", – сказал Певкур.
По его словам, неблагоприятная погода сейчас является большим препятствием для начала контрнаступления, чем, например, отсутствие у ВСУ американских танков Abrams.
"Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Коалиция [стран, предоставивших Украине танки] Leopard была сильной, и довольно много техники уже переброшено в Украину, и довольно много ее находится на пути туда. Самым большим препятствием для контрнаступления, которое, вероятно, состоится, является погода", – отметил эстонский министр.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".
В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.
20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы обороны Украины ведут подготовку к активизации боевых действий. "Готовимся к нашим активным [наступательным] действиям на фронте, они неизбежны", – сказал президент.