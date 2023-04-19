Оккупанты усилили обстрелы юга из-за панических ожиданий контрнаступления ВСУ – Гуменюк

Террор оккупантов в тылу на временно оккупированных регионах направлен на провоцирование недовольства людей украинской властью, полагает Гуменюк Фото: Media Center Ukraine / Facebook

"В некотором смысле это оправдано паническими ожиданиями контрнаступления", – подтвердила Гуменюк.

Она напомнила, что подобная активность со стороны россиян наблюдалась, когда начиналось освобождение правобережья Херсонской области – оккупанты тоже нервничали.

"Мы сталкивались с тем, что враг усиливал обстрелы, как и сейчас. Например, этой ночью было почти 50 обстрелов на нашем направлении. Это такой результат [самых] мощных боевых суток за прошедшие несколько дней. Здесь ночью они пытались активизироваться именно потому, что есть вот эти опасения нашей какой-либо активности или [попытки] не дать нам к ней подготовиться", – сказала спикер.

Еще одной причиной вражеских обстрелов юга является российская политика террора мирного населения, в том числе в глубоко тыловых регионах, добавила она.

"Поскольку, напомню, война у нас гибридная, одним из тезисов кровавого диктатора [президента РФ Владимира Путина] является свержение в том числе и политической власти в стране. То есть террор в тыловых регионах направлен на провоцирование недовольства людей", – пояснила спикер ОК "Юг".