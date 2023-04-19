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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усилили обстрелы юга из-за панических ожиданий контрнаступления ВСУ – Гуменюк

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Террор оккупантов в тылу на временно оккупированных регионах направлен на провоцирование недовольства людей украинской властью, полагает Гуменюк
Террор оккупантов в тылу на временно оккупированных регионах направлен на провоцирование недовольства людей украинской властью, полагает Гуменюк
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Российские оккупанты усилили обстрелы юга Украины, поскольку паникуют из-за предстоящего контрнаступления украинской армии. Таким образом они пытаются помешать силам обороны подготовиться к нему. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 19 апреля в эфире "Радіо Свобода" фрагмент которого обнародовало 19 апреля в YouTube.

"В некотором смысле это оправдано паническими ожиданиями контрнаступления", – подтвердила Гуменюк.

Она напомнила, что подобная активность со стороны россиян наблюдалась, когда начиналось освобождение правобережья Херсонской области – оккупанты тоже нервничали.

"Мы сталкивались с тем, что враг усиливал обстрелы, как и сейчас. Например, этой ночью было почти 50 обстрелов на нашем направлении. Это такой результат [самых] мощных боевых суток за прошедшие несколько дней. Здесь ночью они пытались активизироваться именно потому, что есть вот эти опасения нашей какой-либо активности или [попытки] не дать нам к ней подготовиться", – сказала спикер.

Еще одной причиной вражеских обстрелов юга является российская политика террора мирного населения, в том числе в глубоко тыловых регионах, добавила она.

"Поскольку, напомню, война у нас гибридная, одним из тезисов кровавого диктатора [президента РФ Владимира Путина] является свержение в том числе и политической власти в стране. То есть террор в тыловых регионах направлен на провоцирование недовольства людей", – пояснила спикер ОК "Юг".

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Президент Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации.

23 марта Гуменюк сообщала, что подразделения сил обороны Украины на юге пытаются "вычистить" от российских оккупантов 20–30-километровую зону на левом берегу Днепра. 18 апреля спикер рассказала о признаках нового "жеста доброй воли" оккупантов, которые, вероятно, готовятся отступить с части территорий Херсонской области.

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