Веллер: Сегодня Си Цзиньпин – король, денег у него до фига. Вдобавок Китай приготовился скушать Россию

"Вот что вызывает у меня злорадство? Определенные уроды, которые паразитируют на так называемой экономике как науке, социологии как науке и так далее, – они сколько-то лет назад изобрели постиндустриальное общество", – отметил Веллер.
Он уточнил, что, согласно представлению "изобретателей", "постиндустриальное общество" означает, что главное – это технологии, сфера создания технологий, сфера создания прикладной науки, ноу-хау "и, конечно, вся сфера обслуживания".
"Вот это [якобы] сегодняшнее. А производство – это вчерашнее. Вот Китай им показал, какой день сегодня, а какой день будет завтра. "У вас не будет ничего", – сказал Китай. – "У вас не будет медикаментов, у вас не будет чипов, у вас не будет аппаратуры, у вас не будет ни хрена, потому что нас полтора миллиарда, и это мы все производим. А что не мы, то наши соседи – "азиатские тигры", – высказался писатель.
Он указал, что у самих "соседей" при этом отношения с КНР очень разные: к примеру, у Японии с Китаем – плохие, с Западом – хорошие, а Южная Корея "старается быть сама по себе".
"И вдруг оказалось, что вот эти все ноу-хау, вот эти вот "какой рукой промакивать нос и держать вилку в левой, а нож в правой" – это все фигня. Потому что тот, кто контролирует хлеб, кто контролирует дома, кто контролирует одежду, – вот тот и заказывает музыку. И сегодня это Китай", – констатировал Веллер.
Китай, по его мнению, воспользовался инерцией мышления лидеров развитых стран.
"Те ухари думали, что Китай вечно будет им что-то делать, а они будут поставлять ему технологии. Китай спер у них все технологии. А чего не спереть? Дураков и в алтаре бьют", – сказал писатель.
Веллер отмечает, что администрация США в разное время исповедовала разный подход в отношениях с КНР.
"И когда тот же [на тот момент президент США Дональд] Трамп начал с Китаем таможенную войну, говоря, что "они воруют наши технологии, они воруют нашу интеллектуальную собственность, они по хрен знает каким ценам продают наши товары, а нам заламывают, понимаете, все вот эти самые пошлины, и мы возвращаем рабочие места из Китая в Америку", ему все говорили: "Нет, нет, они уже не вернутся". [Экс-президент США Барак] Обама говорил: "Это уже навсегда. Надо привыкать к новой реальности". Вернулись", – говорит он.
По мнению писателя, с Трампом в Китае "разговаривали с некоторой опаской".
"А нынешнее [американское] правительство в Китае только что на три буквы не посылают. И то – посылают, когда камеры выключены. Так что сегодня Си Цзиньпин – король в таком примерно духе. Денег у него до фига. Китай скупает крупную собственность и в Америке, и в Европе, и в Африке. И Китай не церемонится", – заметил Веллер.
По его мнению, Китай осознает свое влияние и могущество на мировой арене, поэтому действует цинично и неполиткорректно.
"Вот если почитать, что пишут африканцы: что европейцы и белые относятся к нам прекрасно, а китайцы нас презирают, они не считают нас за людей... Они [китайцы], слава Богу, неполиткорректны. Они что думают, то и валят, если это не переговоры. Так что позиция Китая сегодня очень сильна, Китай на подъеме. А вдобавок Китай уже приготовился скушать Россию. Что, конечно же, усилит Китай и, конечно же, ослабит Россию", – полагает писатель.
Гордон поинтересовался, знает ли Россия что Китай собирается ее "скушать". Веллер ответил, что РФ руководствуется принципом "умри ты сегодня, а я завтра".
"Только [России] нужно сначала правильно прикинуть соотношение сил. Потому что насчет бесплатного сыра в мышеловке китайцы – люди очень циничные. "Что? Вы построили свою [российскую газовую трубу в Китай] "Силу Сибири"? Ну и задавитесь вашей "Силой". А нам больше газа не надо. Что, повысить цены? Ни хрена. Мы опустим цены. А куда вы денетесь? Чего не опустить? Ничего личного – это только бизнес", – говорит он.
Писатель отмечает, что России сейчас для того, чтобы как-то "выстоять и продолжать эту проклятую, никому не нужную войну", нужно брать помощь "какую можно, у кого угодно". Поэтому власти РФ пытаются построить модель: "О, мы с Китаем".
"А ведь делается так: сидит папа, как, согласно отзывам, называют Путина в некоторых кругах, и говорит: "Надо проработать, чтобы с Китаем улучшить отношения. Найти новые контакты". Ответ может быть один: "Проработали, и уже лучше. А будет хорошо. И все в порядке". А то, что на самом деле Китай жрет [Россию], – этого папе говорить не надо: он огорчится и больше не будет тебя принимать. И тебя мгновенно выкинут из ближнего круга. Вот вся нехитрая, извечная дворцовая политика", – подытожил Веллер.
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