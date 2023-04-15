Кремль надеется сделать себя более привлекательным для Китая, начав учения Тихоокеанского флота и показав "мощь" – ISW

В институте напомнили, что с 16-го по 18 апреля в РФ будет находиться с визитом министр обороны КНР Ли Шанфу.
А 14 апреля глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что КНР не будет продавать оружие в Россию (равно как и в Украину) и будет регулировать экспорт товаров гражданского и военного назначения.
"Эти комментарии представляют собой продолжение усилий Китая по риторическому преуменьшению своей поддержки России и демонстрации того, что существуют пределы "безграничного" партнерства, о котором Россия и Китай объявили перед полномасштабным вторжением в Украину", – отмечается в анализе.
Аналитики ISW пишут, что президент РФ Владимир Путин, видимо, не смог добиться "безграничного" двустороннего партнерства с Китаем, на которое он, вероятно, рассчитывал, ведя в марте переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Поэтому внезапную проверку Тихоокеанского флота, объявленную минобороны РФ на фоне этих событий, в ISW считают попыткой дать понять Китаю, что Москва якобы остается "равноправным военным партнером", который может действовать как тихоокеанская держава, несмотря на всем заметную деградацию российской военной мощи в Украине.
"Кремль, вероятно, надеется сделать себя более привлекательным для Китая, начав учения Тихоокеанского флота", – считают аналитики.
Также эксперты не исключают, что проверка боеготовности российского флота на Дальнем Востоке – это сигнал Японии в целях сдержать дальнейшую поддержку Украины с ее стороны. При этом, отмечают аналитики ISW, Тихоокеанский флот России, вероятно, не обладает достаточной боевой мощью в регионе, чтобы действительно представлять угрозу для Японии. В том числе потому, что части 40-й и 155-й бригад морской пехоты Тихоокеанского флота понесли в Украине большие потери под Угледаром Донецкой области.
Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта.
30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.
В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.
Китай не поддерживает российское вторжение в Украину, не оказывает Москве военную помощь, а также не признает аннексию Россией украинских территорий, в том числе Крыма и Донбасса. Об этом в интервью The New York Times, опубликованном 5 апреля, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун. Присутствующую в договоре между странами формулировку о сотрудничестве и дружбе без границ он назвал "риторикой".