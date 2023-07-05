Китай отменил визит Борреля в Пекин

Она заявила, что "китайские коллеги сообщили, что [проведение встреч] в запланированные даты на следующей неделе больше невозможно" и нужно искать альтернативы.

О причинах отмены визита Массрали не сказала. Reuters пишет, что это связано с тем, что Европа "стремится снизить риски, создаваемые тесными экономическими отношениями с Китаем, который Брюссель назвал "экономическим конкурентом и системным соперником".

В министерстве иностранных дел Китая на запрос агентства пока не ответили.

Боррель должен был прибыть в Пекин 10 июля, об этом 2 июля говорил на Всемирном форуме мира в Пекине посол ЕС в Китае Хорхе Толедо, пишет Reuters. По словам дипломата, Боррель планировал обсудить "стратегические вопросы", включая права человека и войну России против Украины.