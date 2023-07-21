Россия потеряла две роты оккупантов за сутки, на таврийском направлении у ВСУ есть продвижение вперед – Тарнавский

"Продолжается боевая работа сил обороны на таврийском направлении. Наши воины системно выбивают врага с позиций. Есть продвижение вперед. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", – написал Тарнавский.

По данным командующего, за сутки были уничтожены 24 единицы военной техники российских оккупантов, в том числе один танк, 16 боевых бронированных машин, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", пушка "Гиацинт-Б", минометная система "Тюльпан" и автомобильная техника.

Тарнавский добавил, что, кроме техники, были уничтожены три российских склада боеприпасов.