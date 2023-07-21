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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия потеряла две роты оккупантов за сутки, на таврийском направлении у ВСУ есть продвижение вперед – Тарнавский

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Силы обороны Украины уничтожили за сутки 24 единицы техники российских оккупантов
Силы обороны Украины уничтожили за сутки 24 единицы техники российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины на таврийском направлении в течение суток выполнили 1316 огневых задач. Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал 21 июля в Telegram.

"Продолжается боевая работа сил обороны на таврийском направлении. Наши воины системно выбивают врага с позиций. Есть продвижение вперед. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", – написал Тарнавский.

По данным командующего, за сутки были уничтожены 24 единицы военной техники российских оккупантов, в том числе один танк, 16 боевых бронированных машин, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", пушка "Гиацинт-Б", минометная система "Тюльпан" и автомобильная техника.

Тарнавский добавил, что, кроме техники, были уничтожены три российских склада боеприпасов.

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 21 июля 2023 года, составили: около 240 690 военных убитыми, 8080 боевых бронированных машин, 4133 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление, Александр Тарнавский
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