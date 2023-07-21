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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники ликвидировали еще около 680 оккупантов, четыре танка и 18 артсистем – Генштаб ВСУ

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Силы обороны Украины уничтожили уже 240 690 оккупантов
Силы обороны Украины уничтожили уже 240 690 оккупантов
Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ ликвидировали около 240 690 российских оккупантов, в том числе примерно 680 – за последние сутки. Об этом 21 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Остальные потери противника выглядят так: 

  • танки – 4133 (+4);
  • боевые бронированные машины – 8080 (+15);
  • артиллерийские системы – 4610 (+18);
  • РСЗО – 692;
  • средства ПВО – 440 (+7);
  • самолеты – 315;
  • вертолеты – 310;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3933 (+15);
  • крылатые ракеты – 1298 (+5);
  • корабли / катера –18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 7145 (+11);
  • специальная техника – 686 (+1).

Данные уточняются, добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0bLJojGHuVcHyXg98VaxyhoDGLJcTrZ1zqmAgj1NnbP6mHSDzrq526i6GuYgiSTPWl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, силы обороны Украины
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