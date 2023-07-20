Силы ПВО сбили еще три беспилотника оккупантов в Сумской области – ОВА

"Сегодня, 20 июля, над территорией Сумской области было уничтожено три БПЛА подразделениями ПВО сил обороны", – сказано в сообщении.

Об угрозе применения оккупантами ударных БПЛА в Сумской области Воздушные силы проинформировали в Telegram в 11.18. В 12.23 угроза миновала, указали ВС ВСУ в Telegram.

В ночь на 20 июля Сумы атаковали три БПЛА оккупантов типа Shahed-136, отмечали в ОВА. Один из них был сбит, второй подбит силами ПВО ВСУ", а третий дрон попал в здание внешкольного оздоровительного заведения, рассказали в обладминистрации.

В результате атаки беспилотников пострадала медсестра, бригада "скорой" оказала ей медицинскую помощь, добавили в ОВА.