Силы ПВО сбили еще три беспилотника оккупантов в Сумской области – ОВА

"Сегодня, 20 июля, над территорией Сумской области было уничтожено три БПЛА подразделениями ПВО сил обороны", – сказано в сообщении.
Об угрозе применения оккупантами ударных БПЛА в Сумской области Воздушные силы проинформировали в Telegram в 11.18. В 12.23 угроза миновала, указали ВС ВСУ в Telegram.
В ночь на 20 июля Сумы атаковали три БПЛА оккупантов типа Shahed-136, отмечали в ОВА. Один из них был сбит, второй подбит силами ПВО ВСУ", а третий дрон попал в здание внешкольного оздоровительного заведения, рассказали в обладминистрации.
В результате атаки беспилотников пострадала медсестра, бригада "скорой" оказала ей медицинскую помощь, добавили в ОВА.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.
Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.