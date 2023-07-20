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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы ПВО сбили еще три беспилотника оккупантов в Сумской области – ОВА

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20 июля оккупанты атаковали дронами Сумскую область ночью и днем
20 июля оккупанты атаковали дронами Сумскую область ночью и днем
Фото: Суспільне Суми / Telegram

Украинские защитники уничтожили три дрона российских оккупантов в Сумской области. Об этом сообщается в Telegram ОВА.

"Сегодня, 20 июля, над территорией Сумской области было уничтожено три БПЛА подразделениями ПВО сил обороны", – сказано в сообщении.

Об угрозе применения оккупантами ударных БПЛА в Сумской области Воздушные силы проинформировали в Telegram в 11.18. В 12.23 угроза миновала, указали ВС ВСУ в Telegram.

В ночь на 20 июля Сумы атаковали три БПЛА оккупантов типа Shahed-136, отмечали в ОВА. Один из них был сбит, второй подбит силами ПВО ВСУ", а третий дрон попал в здание внешкольного оздоровительного заведения, рассказали в обладминистрации.

В результате атаки беспилотников пострадала медсестра, бригада "скорой" оказала ей медицинскую помощь, добавили в ОВА.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.

Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

Теги: Украина, Сумская область, ПВО, беспилотники, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, потери армии России, российские оккупанты
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