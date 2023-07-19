Ночная атака РФ дронами Shahed. Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Сумской области, в Полтавской – попаданий по критической инфраструктуре не зафиксировали

По данным Воздушных сил ВСУ, силы обороны Украины в ночь на 19 июля уничтожили 23 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook (иллюстративное)

"Сегодня ночью ПВО сил обороны в Сумской области уничтожила четыре БПЛА Shahed", – сказано в сообщении ОВА.

По словам Лунина, в Полтавской области в результате российской атаки обошлось без жертв.

"Сегодня ночью враг атаковал Полтавскую область БПЛА. Попаданий по критической инфраструктуре не зафиксировано. Предварительно без жертв. Спасибо силам ПВО, которые прекрасно отработали", – написал глава ОВА.

По данным сайта alerts.in.ua, в Сумской области воздушная тревога продлилась с 0.11 до 4.52, в Полтавской – с 0.10 до 4.47.

Оккупанты в ночь на 19 июля атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами "Калибр". Взрывы были слышны в Одессе. В Житомирской области в результате российской атаки ударными БПЛА пострадал инфраструктурный объект, сообщали в ОВА.

По данным Воздушных сил ВСУ, силы обороны в ночь на 19 июля уничтожили 23 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из 32, выпущенных российскими оккупантами.