Ночная атака РФ дронами Shahed. Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Сумской области, в Полтавской – попаданий по критической инфраструктуре не зафиксировали

"Сегодня ночью ПВО сил обороны в Сумской области уничтожила четыре БПЛА Shahed", – сказано в сообщении ОВА.
По словам Лунина, в Полтавской области в результате российской атаки обошлось без жертв.
"Сегодня ночью враг атаковал Полтавскую область БПЛА. Попаданий по критической инфраструктуре не зафиксировано. Предварительно без жертв. Спасибо силам ПВО, которые прекрасно отработали", – написал глава ОВА.
По данным сайта alerts.in.ua, в Сумской области воздушная тревога продлилась с 0.11 до 4.52, в Полтавской – с 0.10 до 4.47.
Оккупанты в ночь на 19 июля атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами "Калибр". Взрывы были слышны в Одессе. В Житомирской области в результате российской атаки ударными БПЛА пострадал инфраструктурный объект, сообщали в ОВА.
По данным Воздушных сил ВСУ, силы обороны в ночь на 19 июля уничтожили 23 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из 32, выпущенных российскими оккупантами.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.