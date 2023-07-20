Оккупанты атаковали Сумы дронами Shahed, ранена медсестра

"Сегодня ночью, около 1.30, город Сумы атаковали три БПЛА типа Shahed-136. Один из них был сбит, второй подбит силами ПВО ВСУ", – сказано в сообщении.
Третий дрон попал в здание внешкольного оздоровительного заведения. Здание повреждено, начался пожар.
Пострадала медсестра, бригада "скорой" оказала ей медицинскую помощь.
Пожар уже потушили, на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и полиции.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".
Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.