Оккупанты атаковали Сумы дронами Shahed, ранена медсестра

Два дрона обезвредила ПВО, но третий ударил по Сумам Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram (архив)

"Сегодня ночью, около 1.30, город Сумы атаковали три БПЛА типа Shahed-136. Один из них был сбит, второй подбит силами ПВО ВСУ", – сказано в сообщении.

Третий дрон попал в здание внешкольного оздоровительного заведения. Здание повреждено, начался пожар.

Пострадала медсестра, бригада "скорой" оказала ей медицинскую помощь.

Пожар уже потушили, на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и полиции.