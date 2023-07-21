"Используем тактическое новаторство". Череватый рассказал о "размеренном" наступлении под Бахмутом и пообещал продвижение ВСУ на "десятки километров"

Спикер призвал учесть, что ВСУ под Бахмутом Донецкой области не имеют преимущества в силах и средствах над оккупантами.

"Поэтому ведем очень размеренное и поступательное наступление, максимально используем маневр, охват, разнообразное тактическое новаторство для того, чтобы продвигаться равномерно, уверенно, но с минимальными потерями нашего личного состава”, – сказал Череватый.

Он подчеркнул, что ежедневно силы обороны освобождают сотни метров украинской территории, а каждую неделю – километры.

“Придет время – и это будут десятки километров”, – отметил спикер.

Череватый сообщил, что на бахмутском направлении оккупанты “отчаянно сопротивляются”, находясь под давлением украинских сил.

“519 раз враг обстрелял наши позиции, один авианалет совершил. В общей сложности восемь боестолкновений произошло, в ходе которых уничтожены 74 оккупанта, 152 получили ранения и один попал в плен”, – сказал он.

Также, по данным Череватого, уничтожены вражеский танк, шесть боевых машин пехоты, две самоходных артиллерийских установки “Гвоздика”, гаубица Д-30, также контрбатарейная радиолокационная станция "Аистенок" и три склада с боеприпасами.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял 10 июля, что украинские военные взяли Бахмут под огневой контроль. Силы обороны сделали невозможным выход оккупантов из города, добавили в Минобороны Украины.

17 июля в оборонном ведомстве проинформировали, что украинские защитники заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута. 18 июля Сырский заявил, что ВСУ обязаны вернуть Бахмут, потому что "люди ждут побед". 20 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал, что в настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут Украине и "этим просто нельзя не воспользоваться".