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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Используем тактическое новаторство". Череватый рассказал о "размеренном" наступлении под Бахмутом и пообещал продвижение ВСУ на "десятки километров"

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Украинские войска поступательно продвигаются под Бахмутом, уничтожая оккупантов
Украинские войска поступательно продвигаются под Бахмутом, уничтожая оккупантов
Фото: EPA

На бахмутском направлении украинские силы делают все, чтобы продвигаться вперед с минимальными потерями личного состава. Об этом 21 июля в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада", сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Спикер призвал учесть, что ВСУ под Бахмутом Донецкой области не имеют преимущества в силах и средствах над оккупантами.

"Поэтому ведем очень размеренное и поступательное наступление, максимально используем маневр, охват, разнообразное тактическое новаторство для того, чтобы продвигаться равномерно, уверенно, но с минимальными потерями нашего личного состава”, – сказал Череватый.

Он подчеркнул, что ежедневно силы обороны освобождают сотни метров украинской территории, а каждую неделю – километры.

“Придет время – и это будут десятки километров”, – отметил спикер.

Череватый сообщил, что на бахмутском направлении оккупанты “отчаянно сопротивляются”, находясь под давлением украинских сил.

“519 раз враг обстрелял наши позиции, один авианалет совершил. В общей сложности восемь боестолкновений произошло, в ходе которых уничтожены 74 оккупанта, 152 получили ранения и один попал в плен”, – сказал он.

Также, по данным Череватого, уничтожены вражеский танк, шесть боевых машин пехоты, две самоходных артиллерийских установки “Гвоздика”, гаубица Д-30, также контрбатарейная радиолокационная станция "Аистенок" и три склада с боеприпасами.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял 10 июля, что украинские военные взяли Бахмут под огневой контроль. Силы обороны сделали невозможным выход оккупантов из города, добавили в Минобороны Украины.

17 июля в оборонном ведомстве проинформировали, что украинские защитники заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута. 18 июля Сырский заявил, что ВСУ обязаны вернуть Бахмут, потому что "люди ждут побед". 20 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал, что в настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут Украине и "этим просто нельзя не воспользоваться".

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 21 июля 2023 года, составили: около 240 690 военных убитыми, 8080 боевых бронированных машин, 4133 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление, Сергей Череватый
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