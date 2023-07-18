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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский: Мы обязаны вернуть Бахмут. Наши люди ждут побед

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Украинские военные заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута, отметили в Минобороны 17 июля
Украинские военные заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута, отметили в Минобороны 17 июля
Фото: EPA

Взятие Бахмута Донецкой области имеет как символическое, так и стратегическое значение, силы обороны Украины обязаны вернуть контроль над городом. Об этом в интервью BBC, опубликованном 18 июля, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Представитель СМИ спросил Сырского, является ли его целью взятие Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ ответил утвердительно, добавив, что "старается это сделать".

Отмечается, что для Сырского отвоевание Бахмута, который является "воротами" в другие ключевые города региона – "вопрос чести".

Он рассказал, что силы обороны Украины потеряли в боях за город много военнослужащих, поэтому "мы просто обязаны его вернуть".

"Наши люди ждут побед. Им нужны маленькие победы", – резюмировал командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Сырский заявлял 10 июля, что украинские военные взяли Бахмут под огневой контроль. Силы обороны сделали невозможным выход оккупантов из города, добавили в Минобороны Украины.

17 июля в оборонном ведомстве проинформировали, что украинские защитники заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Бахмут оккупанты пытались захватить с лета 2022 года и в 2023-м уже заявляли о взятии города под свой контроль. В Минобороны Украины это отрицали, подчеркивая, что район "самолета" под контролем ВСУ.

5 июня 2023 года в оборонном ведомстве Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.

Теги: Донецкая область, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, интервью, контрнаступление, силы обороны Украины
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