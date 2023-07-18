Сырский: Мы обязаны вернуть Бахмут. Наши люди ждут побед

Украинские военные заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута, отметили в Минобороны 17 июля Фото: EPA

Представитель СМИ спросил Сырского, является ли его целью взятие Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ ответил утвердительно, добавив, что "старается это сделать".

Отмечается, что для Сырского отвоевание Бахмута, который является "воротами" в другие ключевые города региона – "вопрос чести".

Он рассказал, что силы обороны Украины потеряли в боях за город много военнослужащих, поэтому "мы просто обязаны его вернуть".

"Наши люди ждут побед. Им нужны маленькие победы", – резюмировал командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Сырский заявлял 10 июля, что украинские военные взяли Бахмут под огневой контроль. Силы обороны сделали невозможным выход оккупантов из города, добавили в Минобороны Украины.

17 июля в оборонном ведомстве проинформировали, что украинские защитники заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута.