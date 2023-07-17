Потери оккупантов под Бахмутом приближаются к тем, которые были в условиях пика боев с ЧВК "Вагнер" – ВСУ

В течение суток 17 июля в районе Бахмута был уничтожен 81 оккупант, еще 156 получили ранения, рассказал Череватый Фото: EPA (архив)

"Потери [оккупантов] уже где-то приближаются к тем, которые были в условиях пика боев с [наемниками признанной в мире преступной организацией российской ЧВК] "Вагнер". Например, за эти сутки 81 оккупант был уничтожен, 156 получили ранения", – рассказал Череватый.

По его словам, оккупанты "мощно отбиваются" – за сутки 556 раз нанесли удары из артиллерии по позициям сил обороны Украины. Также оккупанты совершили четыре авианалета, добавил Череватый.

"В целом восемь боестолкновений произошло, в ходе которых нашим воинам также удалось уничтожить вражеский танк, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две пушки, два беспилотных летательных комплекса "Орлан-10", а также гордость россиян – самоходный 240-мм миномет "Тюльпан" – и четыре полевых склада с боеприпасами", – подчеркнул спикер восточной группировки войск ВСУ.

Оккупанты, чтобы остановить наступление сил обороны в районе Бахмута, активно перебрасывают туда дополнительные силы и средства, основой которых являются воздушно-десантные войска, проинформировал 17 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.