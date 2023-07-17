Потери оккупантов под Бахмутом приближаются к тем, которые были в условиях пика боев с ЧВК "Вагнер" – ВСУ

"Потери [оккупантов] уже где-то приближаются к тем, которые были в условиях пика боев с [наемниками признанной в мире преступной организацией российской ЧВК] "Вагнер". Например, за эти сутки 81 оккупант был уничтожен, 156 получили ранения", – рассказал Череватый.
По его словам, оккупанты "мощно отбиваются" – за сутки 556 раз нанесли удары из артиллерии по позициям сил обороны Украины. Также оккупанты совершили четыре авианалета, добавил Череватый.
"В целом восемь боестолкновений произошло, в ходе которых нашим воинам также удалось уничтожить вражеский танк, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две пушки, два беспилотных летательных комплекса "Орлан-10", а также гордость россиян – самоходный 240-мм миномет "Тюльпан" – и четыре полевых склада с боеприпасами", – подчеркнул спикер восточной группировки войск ВСУ.
Оккупанты, чтобы остановить наступление сил обороны в районе Бахмута, активно перебрасывают туда дополнительные силы и средства, основой которых являются воздушно-десантные войска, проинформировал 17 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.
По данным Генштаба ВСУ на утро 17 июля, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 238 300 российских оккупантов.