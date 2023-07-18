Сырский заявил, что американские кассетные боеприпасы на днях будут готовы к использованию, гаубицы уже на позициях возле Бахмута

Отмечается, что поставляемые США гаубицы M777, которые будут стрелять этими снарядами, уже находятся на позициях в районе Бахмута Донецкой области.
Кассетные боеприпасы необходимы для "нанесения максимального ущерба пехоте противника", отметил в комментарии BBC командир 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Александр Бакулин.
Он подчеркнул, что "не может сказать, что кассетные бомбы решат все наши проблемы на поле боя".
Если бы оккупанты не использовали их, возможно, "совесть не позволила бы и нам этого делать", добавил Бакулин.
7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).
Президент США Джо Байден, комментируя решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, указал 7 июля, что оно было "очень трудным", но Киев нуждается в боеприпасах в ходе контрнаступления в войне против страны-агрессора РФ.
США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в процессе своего контрнаступления, заявили в Пентагоне.
Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали.
Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
В Белом доме заявляли, что поставки кассетных боеприпасов Киеву носят временный характер, пока производство артиллерийских снарядов в США достигнет уровня, позволяющего удовлетворить потребности Украины.
Глава Пентагона Ллойд Остин 13 июля подчеркнул, что Украина взяла на себя обязательство применять кассетные боеприпасы, которые ей поставят США, только в "соответствующих местах", а не в населенных пунктах.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил 13 июля, что Украина уже получила от США кассетные снаряды, но не применяла их.