Сырский заявил, что американские кассетные боеприпасы на днях будут готовы к использованию, гаубицы уже на позициях возле Бахмута

Поставляемые США гаубицы M777, которые будут стрелять кассетными снарядами, уже находятся на позициях в районе Бахмута, отметили СМИ Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Отмечается, что поставляемые США гаубицы M777, которые будут стрелять этими снарядами, уже находятся на позициях в районе Бахмута Донецкой области.

Кассетные боеприпасы необходимы для "нанесения максимального ущерба пехоте противника", отметил в комментарии BBC командир 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Александр Бакулин.

Он подчеркнул, что "не может сказать, что кассетные бомбы решат все наши проблемы на поле боя".

Если бы оккупанты не использовали их, возможно, "совесть не позволила бы и нам этого делать", добавил Бакулин.