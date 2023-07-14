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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Череватый о предоставлении Украине кассетных боеприпасов: У нас появится возможность адекватно отвечать

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Череватый: Россияне постоянно пользуются кассетными боеприпасами, это для них стандартная практика
Череватый: Россияне постоянно пользуются кассетными боеприпасами, это для них стандартная практика
Скриншот: ТСН / YouTube

После получения от партнеров кассетных снарядов Украина сможет адекватно отвечать на российские обстрелы этим видом оружия. Об этом заявил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона 7 июля, трансляцию вел канал "1+1".

"Россияне постоянно пользуются кассетными боеприпасами, для них это стандартная практика, начиная с войны против Ичкерии, потом в Сирии и с начала гибридной войны 2014 года, а затем и полномасштабного вторжения в 2022-м. И сейчас это не является исключением", – сказал он.

Череватый отметил, что оккупанты используют реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган" и бьют кассетными боеприпасами по позициям украинских военнослужащих и по мирным городам.

"За все приходит время расплаты. Благодаря партнерам у нас появится возможность адекватно отвечать", – заявил спикер.

Контекст:

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

Президент США Джо Байден, комментируя решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, указал 7 июля, что оно было "очень трудным", но Киев нуждается в боеприпасах в ходе контрнаступления в войне против страны-агрессора РФ.

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в процессе своего контрнаступления, заявили в Пентагоне.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. 

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

В Белом доме заявляли, что поставки кассетных боеприпасов Киеву носят временный характер, пока производство артиллерийских снарядов в США достигнет уровня, позволяющего удовлетворить потребности Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин 13 июля заявил, что Украина взяла на себя обязательство применять кассетные боеприпасы, которые ей поставят США, только в "соответствующих местах", а не в населенных пунктах.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил 13 июля, что Украина уже получила от США кассетные снаряды, но не применяла их.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: военная помощь, кассетные бомбы, война России против Украины, Сергей Череватый
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