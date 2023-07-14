Череватый о предоставлении Украине кассетных боеприпасов: У нас появится возможность адекватно отвечать

Череватый: Россияне постоянно пользуются кассетными боеприпасами, это для них стандартная практика Скриншот: ТСН / YouTube

"Россияне постоянно пользуются кассетными боеприпасами, для них это стандартная практика, начиная с войны против Ичкерии, потом в Сирии и с начала гибридной войны 2014 года, а затем и полномасштабного вторжения в 2022-м. И сейчас это не является исключением", – сказал он.

Череватый отметил, что оккупанты используют реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган" и бьют кассетными боеприпасами по позициям украинских военнослужащих и по мирным городам.

"За все приходит время расплаты. Благодаря партнерам у нас появится возможность адекватно отвечать", – заявил спикер.