Представитель Пентагона: Не думаю, что украинцы заинтересованы в применении кассетных бомб рядом с гражданскими, в отличие от россиян

На вопрос, были ли Украине предоставлены американские кассетные боеприпасы или их предоставили союзники, Симс ответил: "Мы знаем, что некоторые из них ранее были предоставлены третьей страной, но да, кассетные боеприпасы США находятся в Украине".
Он отметил, что США обсуждали с украинским руководством применение кассетных боеприпасов.
"Не думаю, что украинцы заинтересованы в применении кассетных боеприпасов где-либо рядом с гражданским населением, в отличие от россиян", – заявил генерал.
Симс напомнил, что российские кассетные боеприпасы имеют чрезвычайно высокий уровень неразорвавшихся элементов.
"И мы также знаем, что россияне применяли это оружие против гражданских лиц, в гражданских сообществах, что является существенным отличием от того, что намерены делать украинцы. Украинцы намерены использовать кассетные боеприпасы в тактической обстановке против россиян, а не против мирных жителей", – подчеркнул он.
7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).
Президент США Джо Байден, комментируя решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, указал 7 июля, что оно было "очень трудным", но Киев нуждается в боеприпасах в ходе контрнаступления в войне против страны-агрессора РФ.
США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в процессе своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... Дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.
Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали.
Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
В Белом доме заявляли, что поставки кассетных боеприпасов Киеву носят временный характер, пока производство артиллерийских снарядов в США достигнет уровня, позволяющего удовлетворить потребности Украины.
Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN проинформировал 13 июля, что Украина взяла на себя обязательство применять кассетные боеприпасы, которые ей поставят США, только в "соответствующих местах", а не в населенных пунктах.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил 13 июля, что Украина уже получила от США кассетные снаряды, но не применяла их.