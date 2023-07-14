Представитель Пентагона: Не думаю, что украинцы заинтересованы в применении кассетных бомб рядом с гражданскими, в отличие от россиян

На вопрос, были ли Украине предоставлены американские кассетные боеприпасы или их предоставили союзники, Симс ответил: "Мы знаем, что некоторые из них ранее были предоставлены третьей страной, но да, кассетные боеприпасы США находятся в Украине".

Он отметил, что США обсуждали с украинским руководством применение кассетных боеприпасов.

"Не думаю, что украинцы заинтересованы в применении кассетных боеприпасов где-либо рядом с гражданским населением, в отличие от россиян", – заявил генерал.

Симс напомнил, что российские кассетные боеприпасы имеют чрезвычайно высокий уровень неразорвавшихся элементов.

"И мы также знаем, что россияне применяли это оружие против гражданских лиц, в гражданских сообществах, что является существенным отличием от того, что намерены делать украинцы. Украинцы намерены использовать кассетные боеприпасы в тактической обстановке против россиян, а не против мирных жителей", – подчеркнул он.