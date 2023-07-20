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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Созданы все условия, чтобы вернуть Бахмут с меньшими в десятки раз потерями, чем у оккупантов. Нельзя не воспользоваться – Сырский

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Сырский убежден, что силы обороны Украины обязаны воспользоваться благоприятными обстоятельствами и вернуть Бахмут
Сырский убежден, что силы обороны Украины обязаны воспользоваться благоприятными обстоятельствами и вернуть Бахмут
Фото: Military Media Center / Telegram

Ситуация на бахмутском направлении благоприятствует деоккупации Бахмута Донецкой области, и российские войска важно остановить здесь, чтобы они не прорвались к городу Часов Яр Донецкой области. Об этом в интервью "BBC News Україна", опубликованном 20 июля, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, расположение российских войск в настоящее время напоминает "лук, который сконцентрирован в Бахмуте", оккупанты находятся в полуокружении и "этим просто нельзя не воспользоваться".

Сырский подчеркнул, что не знает, сколько времени понадобится на деоккупацию Бахмута, но заверил, что постарается сделать это "как можно скорее".

Командующий не согласился с тем, что город не имеет стратегического значения. Сырский пояснил, что через Бахмут идут дороги из Дебальцево, Северска, Горловки, Константиновки и Славянска (все – Донецкой области), и город – "центр, где сходятся все эти пути".

Используя развитую сеть дорог, добавил он, российские войска могут наступать по меньшей мере в трех таких операционных направлениях. Кроме того, вокруг Бахмута много господствующих высот, позволяющих контролировать большую часть местности вокруг него, и это увеличивает роль города как плацдарма для последующих наступательных действий.

Генерал подчеркнул, что Часов Яр находится всего в трех километрах за Бахмутом, и очень важно остановить врага в Бахмуте, который расположен в низине.

Сырский назвал "большой ошибкой" признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" то, что она "полностью залезла" в Бахмут и понесла "безумные потери" в личном составе, фактически утратив боеспособность.

"В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями [чем у россиян при штурме Бахмута]", – резюмировал командующий.

Сырский заявлял 10 июля, что украинские военные взяли Бахмут под огневой контроль. Силы обороны сделали невозможным выход оккупантов из города, добавили в Минобороны Украины.

17 июля в оборонном ведомстве проинформировали, что украинские защитники заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута. 18 июля Сырский заявил, что ВСУ обязаны вернуть Бахмут, потому что "люди ждут побед".

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Бахмут оккупанты пытались захватить с лета 2022 года и в 2023-м уже заявляли о взятии города под свой контроль. В Минобороны Украины это отрицали, подчеркивая, что район "самолета" под контролем ВСУ.

5 июня 2023 года в оборонном ведомстве Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.

Теги: Донецкая область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский, деоккупация, контрнаступление
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