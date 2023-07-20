Созданы все условия, чтобы вернуть Бахмут с меньшими в десятки раз потерями, чем у оккупантов. Нельзя не воспользоваться – Сырский

По его словам, расположение российских войск в настоящее время напоминает "лук, который сконцентрирован в Бахмуте", оккупанты находятся в полуокружении и "этим просто нельзя не воспользоваться".

Сырский подчеркнул, что не знает, сколько времени понадобится на деоккупацию Бахмута, но заверил, что постарается сделать это "как можно скорее".

Командующий не согласился с тем, что город не имеет стратегического значения. Сырский пояснил, что через Бахмут идут дороги из Дебальцево, Северска, Горловки, Константиновки и Славянска (все – Донецкой области), и город – "центр, где сходятся все эти пути".

Используя развитую сеть дорог, добавил он, российские войска могут наступать по меньшей мере в трех таких операционных направлениях. Кроме того, вокруг Бахмута много господствующих высот, позволяющих контролировать большую часть местности вокруг него, и это увеличивает роль города как плацдарма для последующих наступательных действий.

Генерал подчеркнул, что Часов Яр находится всего в трех километрах за Бахмутом, и очень важно остановить врага в Бахмуте, который расположен в низине.

Сырский назвал "большой ошибкой" признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" то, что она "полностью залезла" в Бахмут и понесла "безумные потери" в личном составе, фактически утратив боеспособность.

"В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями [чем у россиян при штурме Бахмута]", – резюмировал командующий.

Сырский заявлял 10 июля, что украинские военные взяли Бахмут под огневой контроль. Силы обороны сделали невозможным выход оккупантов из города, добавили в Минобороны Украины.

17 июля в оборонном ведомстве проинформировали, что украинские защитники заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута. 18 июля Сырский заявил, что ВСУ обязаны вернуть Бахмут, потому что "люди ждут побед".