Сырский (второй справа) подчеркнул, что ВСУ тщательно планируют свои операции и способны достигать успеха Фото: Сирський / Telegram

Силы обороны Украины тщательно планируют свои операции в условиях превосходства оккупантов в живой силе и ресурсах, поэтому способны добиваться успеха и сейчас двигаются вперед, рассказал генерал.

Сырский отметил, что каждый день украинские силы продвигаются вперед на расстояние от 500 м до 1 км. Он подчеркнул, что каждая наступательная операция продумана, каждый день боевых таких действий подробно планируется, поэтому у ВСУ значительно меньшие потери в личном составе, чем у оккупантов.

"Преуспеваем в основном за счет применения маневра, ударами во фланг, обходом, охватом и выходом в тыл”, – пояснил командующий.

По его словам, ВСУ атакуют на отдельных направлениях, создавая отдельное преимущество в силах и средствах на достаточно таки ограниченных участках.

Сырский объяснил, что ситуация диктует необходимость наступать, чтобы не дать возможности врагу перехватить оперативную инициативу. Кроме того, командующий придерживается мнения, что "нельзя добиться победы, только обороняясь".

Таким образом, резюмировал он, на ряде направлении от Купянска Харьковской области до Лимана Донецкой области и вокруг Бахмута украинские войска ведут оборонительные действия. Однако в настоящее время ВСУ перешли к активным наступательным действиям с целью улучшения тактического положения и охвата Бахмута с флангов, добавил Сырский.