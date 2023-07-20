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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ежедневно продвигаются на 500–1000 м. Продумана каждая операция – Сырский

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Сырский (второй справа) подчеркнул, что ВСУ тщательно планируют свои операции и способны достигать успеха
Сырский (второй справа) подчеркнул, что ВСУ тщательно планируют свои операции и способны достигать успеха
Фото: Сирський / Telegram

Оперативно-стратегическая группировка "Хортица" на востоке Украины продолжает проведение оборонительной операции, в рамках которой ведет наступательные действия по нескольким направлениям вокруг Бахмута Донецкой области. Об этом в интервью "BBC News Україна", опубликованном 20 июля, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ и ОСГВ "Хортица" Александр Сырский.

Силы обороны Украины тщательно планируют свои операции в условиях превосходства оккупантов в живой силе и ресурсах, поэтому способны добиваться успеха и сейчас двигаются вперед, рассказал генерал.

Сырский отметил, что каждый день украинские силы продвигаются вперед на расстояние от 500 м до 1 км. Он подчеркнул, что каждая наступательная операция продумана, каждый день боевых таких действий подробно планируется, поэтому у ВСУ значительно меньшие потери в личном составе, чем у оккупантов.

"Преуспеваем в основном за счет применения маневра, ударами во фланг, обходом, охватом и выходом в тыл”, – пояснил командующий.

По его словам, ВСУ атакуют на отдельных направлениях, создавая отдельное преимущество в силах и средствах на достаточно таки ограниченных участках.

Сырский объяснил, что ситуация диктует необходимость наступать, чтобы не дать возможности врагу перехватить оперативную инициативу. Кроме того, командующий придерживается мнения, что "нельзя добиться победы, только обороняясь".

Таким образом, резюмировал он, на ряде направлении от Купянска Харьковской области до Лимана Донецкой области и вокруг Бахмута украинские войска ведут оборонительные действия. Однако в настоящее время ВСУ перешли к активным наступательным действиям с целью улучшения тактического положения и охвата Бахмута с флангов, добавил Сырский.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 20 июля 2023 года, составили: около 240 010 военных убитыми, 8065 боевых бронированных машин, 4129 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Донецкая область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский, деоккупация, контрнаступление
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