"Сейчас можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян". Сырский рассказал о "жестокой реальности" боев на востоке Украины

Силы обороны Украины стреляют по оккупантам в семь-восемь раз реже из-за того, что у россиян больше боеприпасов, отметил Сырский Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Сырский подчеркнул, что российские войска имеют количественное преимущество, особенно в артиллерии, и "значительное преимущество" в возможности обеспечения своей группировки боеприпасами.

"То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян. К сожалению, такова наша жестокая реальность", – заявил командующий.

Сырский пояснил, что на направлениях вокруг Бахмута Донецкой области и на лиманском направлении, за которые он отвечает, сосредоточены основные силы российской армии.

Кроме того, по словам командующего, местность насыщена инженерными заграждениями –фактически вся обширная территория подготовлена в инженерном плане, обустроено множество опорных пунктов.

"Потому все продвижения [украинских войск] действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось”, – сказал Сырский.