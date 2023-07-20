"Сейчас можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян". Сырский рассказал о "жестокой реальности" боев на востоке Украины

Сырский подчеркнул, что российские войска имеют количественное преимущество, особенно в артиллерии, и "значительное преимущество" в возможности обеспечения своей группировки боеприпасами.
"То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян. К сожалению, такова наша жестокая реальность", – заявил командующий.
Сырский пояснил, что на направлениях вокруг Бахмута Донецкой области и на лиманском направлении, за которые он отвечает, сосредоточены основные силы российской армии.
Кроме того, по словам командующего, местность насыщена инженерными заграждениями –фактически вся обширная территория подготовлена в инженерном плане, обустроено множество опорных пунктов.
"Потому все продвижения [украинских войск] действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось”, – сказал Сырский.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 20 июля 2023 года, составили: около 240 010 военных убитыми, 8065 боевых бронированных машин, 4129 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.