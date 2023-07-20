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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сейчас можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян". Сырский рассказал о "жестокой реальности" боев на востоке Украины

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Силы обороны Украины стреляют по оккупантам в семь-восемь раз реже из-за того, что у россиян больше боеприпасов, отметил Сырский
Силы обороны Украины стреляют по оккупантам в семь-восемь раз реже из-за того, что у россиян больше боеприпасов, отметил Сырский
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска на востоке Украины по-прежнему обладают преимуществом в живой силе, технике и боеприпасах. Об этом в интервью "BBC News Україна", опубликованном 20 июля, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Сырский подчеркнул, что российские войска имеют количественное преимущество, особенно в артиллерии, и "значительное преимущество" в возможности обеспечения своей группировки боеприпасами.

"То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян. К сожалению, такова наша жестокая реальность", – заявил командующий.

Сырский пояснил, что на направлениях вокруг Бахмута Донецкой области и на лиманском направлении, за которые он отвечает, сосредоточены основные силы российской армии.

Кроме того, по словам командующего, местность насыщена инженерными заграждениями –фактически вся обширная территория подготовлена в инженерном плане, обустроено множество опорных пунктов.

"Потому все продвижения [украинских войск] действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось”, – сказал Сырский.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 20 июля 2023 года, составили: около 240 010 военных убитыми, 8065 боевых бронированных машин, 4129 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Вооруженные силы Украины, боеприпасы, армия РФ, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Александр Сырский, российские оккупанты, контрнаступление
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