ВСУ начали применять на юге Украины кассетные боеприпасы, предоставленные США – The Washigton Post

По данным WP, Украина уже применяет американские кассетные боеприпасы, но официальной информации об этом не было

Издание со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что украинские защитники стали использовать кассетные снаряды на юго-востоке Украины.

По его словам, бойцы пытаются разбить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск.

Официальных заявлений о применении кассетных снарядов украинские власти пока не делали.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал 13 июля, что Украина уже получила от США кассетные снаряды, но не применяла их.

Американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и будут готовы к применению "в течение нескольких дней", подтвердил 18 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.