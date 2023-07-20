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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ начали применять на юге Украины кассетные боеприпасы, предоставленные США – The Washigton Post

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По данным WP, Украина уже применяет американские кассетные боеприпасы, но официальной информации об этом не было
По данным WP, Украина уже применяет американские кассетные боеприпасы, но официальной информации об этом не было

Украинские военнослужащие уже используют предоставленные США кассетные боеприпасы. Об этом 20 июля сообщает The Washington Post.

Издание со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что украинские защитники стали использовать кассетные снаряды на юго-востоке Украины.

По его словам, бойцы пытаются разбить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск.

Официальных заявлений о применении кассетных снарядов украинские власти пока не делали.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал 13 июля, что Украина уже получила от США кассетные снаряды, но не применяла их.

Американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и будут готовы к применению "в течение нескольких дней", подтвердил 18 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Контекст:

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

Президент США Джо Байден, комментируя решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, указал 7 июля, что оно было "очень трудным", но Киев нуждается в боеприпасах в ходе контрнаступления в войне против страны-агрессора РФ.

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... Дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. 

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

В Белом доме заявляли, что поставки кассетных боеприпасов Киеву носят временный характер, пока производство артиллерийских снарядов в США достигнет уровня, позволяющего удовлетворить потребности Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин 13 июля подчеркнул, что Украина взяла на себя обязательство применять кассетные боеприпасы, которые ей поставят США, только в "соответствующих местах", а не в населенных пунктах.

Теги: Вооруженные силы Украины, военная помощь, кассетные бомбы, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, контрнаступление
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