Фронтовой парамедик Кроха: В 2014 году россияне воевали с ВСУ и силовыми структурами. После 24 февраля 2022 года это война с гражданским населением, это геноцид

"2014–2016-й – это реально была война. Потом оно немного стихло и уже были... Да, были ранения, но не такие ранения. Но когда началась [полномасштабная] война 24 февраля 2022 года, я это называю, что это две разные войны. Почему? Потому что в 14-м году они воевали с Вооруженными силами Украины, со всеми силовыми структурами. Сейчас эта война 24 февраля 2022 года – она… Это война с гражданским населением, это геноцид", – сказала она.

Парамедик отметила, что в 2014 году она занималась преимущественно военными, а после полномасштабного вторжения – и гражданскими.

"25 февраля здесь, в Киеве, я уже начала вывозить гражданских. Начала с военных – окончила гражданскими. [...] Это геноцид украинского народа. Я тогда была просто в отчаянии, потому что видела тяжелые ранения военных. Когда я увидела Ирпень, Бучу, Гостомель, Бузовую... Когда я увидела гражданских и когда это были дети... Дети, женщины... Ведь у меня дома тоже Рамина, Эдик, Юлечка, Аврам. И девочка, которая попала ко мне первой на машину, – у нее была вырвана задняя часть: и спина, и та же попа. Тампонада – это просто название – тампонада. Там просто нужно было останавливать кровотечение, чтобы девочка выжила. Девочка выжила, потому что было правильно все сделано. Но когда у меня спрашивали: "Оля, что это за война?.." Я говорю: "Извините, это геноцид украинского народа. Какая война? Это геноцид!" – объяснила Кроха.

Она считает, что "этого нельзя прощать русскому народу".

"Я часто говорю ребятам, что их нужно просто свернуть в одну воронку. А они отвечают: "Нет, Оля, в одну воронку нельзя. Надо, чтобы они кашляли перьями". Потому что когда кашляешь перьями, умираешь не так быстро. Три дня можно умирать. Для них это самое то", – подчеркнула Кроха.

Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск". Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube