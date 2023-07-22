ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фронтовой парамедик Кроха: Считаю, что награды должны вручать всем военным, которые были на "нуле". И они будут мотивированы

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Кроха считает, что награды нужно "наштамповать"
Кроха считает, что награды нужно "наштамповать"
Фото: divoche.media

Боевые награды должны получать только те украинские военные, которые воюют на линии соприкосновения. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила волонтер и парамедик Ольга (Кроха) Башей, которая вывезла с фронта почти тысячу раненых украинских воинов и гражданских.

"Я считаю, что награды должны быть только у военных, которые прямо на линии разграничения огня. Как военные говорят, линия разграничения огня или "нулевка", как они называют. Потому что это "нулевка". Вот там нужно выдавать награды. Не просто решать это с верховным командующим [президентом Владимиром] Зеленским, а к тому времени – [пятым президентом Украины Петром] Порошенко", – сказала она.

Парамедик считает, что "эти награды просто нужно наштамповать, даже [медаль] "Защитнику Отчизны".

"И просто каждому бойцу. Каждому бойцу. Просто только вышли из боевых – сразу просто вручить. Это должен делать не Зеленский – подписывать. Это должен делать на сегодняшний день [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный. Когда-то это хотел делать [теперь уже бывший главком ВСУ] Муженко Виктор Николаевич. Потому что однажды я с ним об этом говорила", – отметила Кроха.

Она вспомнила Георгия Жукова, который был в Советском Союзе во время Второй мировой войны начальником Генштаба.

"Маршал Жуков, считавшийся где-то хорошим, где-то плохим, – меня только устроило то, что маршал Жуков раздавал награды, приезжая на фронт. И они просто привозили в чемоданах. Книжки были наштампованы. Книжка выписывалась прямо на месте, потому что могло быть так, что бойца уже нет, он погиб, а книжка уже подписана. Поэтому чистая книжка, сидит писарь, в ящике лежат медали. И он выписывает – медаль выдается, выписывает – медаль выдается. Точно так же нужно делать сейчас с нашими военнослужащими", – подчеркнула Кроха.

По словам парамедика, она понимает, что такое "нулевая" позиция, что такое линия разграничения огня.

"Я сама там была, сама оттуда вытаскивала раненых. Поэтому каждому, кто там был: на линии разграничения огня, – как только они вышли на восстановление боеспособности, нужно давать награды. Ребятам, которых там шесть, восемь, 10, 20, – не знаю, сколько их там находится. Ну именно за то, что они держат ту позицию, – уже за это нужно давать награды. Не нужно этого "Богдана" (орденом Богдана Хмельницкого в Украине награждают за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины. – "ГОРДОН"), пусть они себе их надевают. Эти полковники, генералы. Пусть ребятам дают хотя бы "Защитника Отчизны". И ребята уже их поблагодарят и будут мотивированы", – заявила Кроха.

Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: война, медали, война России против Украины, военнослужащий, награды, награда, Валерий Залужный, линия разграничения, Ольга Башей
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