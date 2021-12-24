В ВСУ утвердили новую систему боевых наград

"На восьмом году войны у нас не должно быть никакой общей черты с нашим врагом. И национальная милитарная идентичность, частица которой – награды, – еще один шаг на этом пути. Не хочу сказать, что украинские награды были плохи. Нет. Но они не учитывали одного: это были знаки отличия, которые ориентировались на мирное время, они совсем не учитывали войну, которая происходит сейчас. Такими отличиями невозможно награждать людей за те подвиги, за то дело, которое они совершают именно на войне", – считает главнокомандующий Вооруженными силами.

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Фото: armyinform.com.ua Фото: armyinform.com.ua Фото: armyinform.com.ua Фото: armyinform.com.ua Фото: armyinform.com.ua Фото: armyinform.com.ua Фото: armyinform.com.ua Фото: armyinform.com.ua

В Минобороны рассказали, что над системой боевых наград для украинского войска несколько лет работала команда волонтеров. Концепция наградной системы была разработана на основе национальных боевых традиций и с учетом опыта наградных систем государств – партнеров Украины.

Один из авторов проекта – Алексей Руденко, заслуженный художник Украины, автор-разработчик высших орденов государства – ордена Богдана Хмельницкого и ордена княгини Ольги. Он подчеркнул, что в новую систему преимущественно вошли знаки отличия – кресты.

"У нас нет ни одной награды, которая прямо называлась бы "крест". У нас есть знаки отличия, ордена, медали… Новые награды мы назвали именно "кресты", и в основном они имеют историческую основу", – рассказал он.

"Золотой крест" станет наградой боевых сержантов, "Серебряный крест" – офицеров, а "Стальной крест" в виде боевой части пернача (булавы) предназначен для командующих. В случае награждения воина одним знаком отличия несколько раз к награде будет добавляться "дубовая ветвь".

Внедрение системы знаков отличия для отдельных видов ВСУ пока отложили. Залужный отметил, что у отдельных видов войск уже есть свои награды и менять их, "подгонять" под новую систему – сложный процесс.