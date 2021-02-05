Управление коммуникации ВСУ получило новую эмблему, на ней меч и перо

В эмблеме управления отобразили его задачу – "побеждать на всех фронтах, прежде всего на информационном".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак утвердил новую эмблему управления стратегических коммуникаций ВСУ. Об этом сообщается в Twitter управления.

Новый нарукавный знак парадного (синий) и повседневного (олива) обмундирования выполнен в виде геральдического щита размером 70х80 мм, в центре которого скрещены меч и перо.

Стратком ВСУ занимается информированием общественности о деятельности войск и борьбой с вражеской пропагандой и дезинформацией. Исходя из этих функций и создавалась новая эмблема.

"Перо и меч – символ страткома, поскольку наша задача – побеждать на всех фронтах, а прежде всего на информационном", – сказано в сообщении.

Головнокомандувач Збройних Сил * генерал-полковник Руслан Хомчак затвердив нарукавний знак Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Перо та меч - символ #StratCom_UA, оскільки наше завдання - перемагати на всіх фронтах, а передусім на інформаційному. pic.twitter.com/nVu01LEPSg — UA_StratCom (@StratCom_AFU) February 4, 2021

В прошлом году новую нарукавную эмблему получило командование Объединенных сил.