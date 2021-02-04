"Заставляют лить грязь на Украину". В ООС прокомментировали видео боевиков "ДНР" с пленным украинским военным

Боевики "ДНР" показали украинского военнослужащего, который исчез в конце января. В командовании ООС заявили, что его принуждают говорить то, что нужно оккупантам.

3 февраля боевики "ДНР" показали исчезнувшего 28 января украинского военнослужащего из состава подразделений операции Объединенных сил.

В сюжете подконтрольного боевикам телеканала показали видео с 48-летним бойцом Вооруженных сил Украины Анатолием Тараненко, который якобы перешел на сторону террористов "ДНР". На видео мужчина в форме украинского военного говорит, что ушел, потому что его избили из-за поломанной БМП.

Пропагандисты также утверждают, что Тараненко рассказал о "беспределе, пьянстве и наркомании" в рядах украинских военных.

В тот же день видео боевиков "ДНР" прокомментировало в Facebook командование оперативно-тактической группировки "Север" операции Объединенных сил.

"Оккупационная власть так называемой "ДНР" обнародовала несколько видео с данным военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих побратимов. Это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ вещи, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины и нашу страну", – говорится в сообщении.

В командовании группировки "Север" отметили, что детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие, "но данный случай еще раз доказывает, что российские оккупанты способны на любые подлые действия, лишь бы навредить имиджу защитников Украины".

Об исчезновении украинского военнослужащего 28 января во время дежурства на одном из опорных взводных пунктов командование ООС проинформировало 1 февраля. Оружие и патроны остались на месте службы, говорилось в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.