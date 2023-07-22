ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фронтовой парамедик Кроха: Иностранцы-парамедики приезжают к нам и говорят: "Ни одна война не сравнится с вашей"

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Башей до войны работала помощником нотариуса
Башей до войны работала помощником нотариуса
Фото: divoche.media

Зарубежные парамедики признают, что война страны-агрессора России против Украины несравнима с другими. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сообщила волонтер и парамедик Ольга (Кроха) Башей, которая вывезла с фронта почти тысячу раненых украинских воинов и гражданских.

Речь об этом зашла при обсуждении мотивированности украинских бойцов, которые сражаются против российских оккупантов, и необходимости награждать каждого из тех, кто находится "на нуле".

"Они и так мотивированы. Потому что приезжающие иностранцы... Кстати, мои знакомые иностранцы-парамедики и другие военные – они сами рассказывают, что "ни одна война не сравнится с вашей, и ни один мотивированный боец не сравнится с нашим мотивированным бойцом". Поэтому это дало бы им еще больше мотивации. А кто не хочет идти воевать, он и не пойдет. Или кто не умеет воевать, он и не пойдет", – объяснила Кроха.

Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Ольга Башей до войны работала помощником нотариуса в Киеве. В 2014 году присоединилась к команде ASAP Rescue, которая занималась медицинской эвакуацией из горячих точек. Вывозила раненых из донецкого аэропорта, Светлодарской дуги, авдеевской промзоны, Дебальцево и других мест Донецкой области. После 24 февраля 2022 года спасала раненых гражданских из городов Киевской области – Бучи, Ирпеня, Гостомеля. 

Была советником у двух министров обороны Украины Юрия Гусева и Степана Полторака по медицинским вопросам и вопросам эвакуации.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: медицина, война, военные, эвакуация, иностранцы, война России против Украины, Ольга Башей
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