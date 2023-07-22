Фронтовой парамедик Кроха: Иностранцы-парамедики приезжают к нам и говорят: "Ни одна война не сравнится с вашей"

Речь об этом зашла при обсуждении мотивированности украинских бойцов, которые сражаются против российских оккупантов, и необходимости награждать каждого из тех, кто находится "на нуле".

"Они и так мотивированы. Потому что приезжающие иностранцы... Кстати, мои знакомые иностранцы-парамедики и другие военные – они сами рассказывают, что "ни одна война не сравнится с вашей, и ни один мотивированный боец не сравнится с нашим мотивированным бойцом". Поэтому это дало бы им еще больше мотивации. А кто не хочет идти воевать, он и не пойдет. Или кто не умеет воевать, он и не пойдет", – объяснила Кроха.

Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск". Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube