Парамедик Михайлова подала президенту петицию о создании в Украине Пантеона героев. За два дня ее подписали более 21 тыс. человек

Соответствующая петиция была обнародована на сайте главы государства 21 марта, к полудню 23-го ее подписали уже 21,3 тыс. человек (для рассмотрения президентом нужно 25 тыс. подписей).

Михайлова предлагает создать этот пантеон на Аскольдовой могиле, где в марте был похоронен ее жених, герой Украины Дмитрий Коцюбайло.

"В этом пантеоне должны проходить почетные захоронения и устанавливаться памятные объекты для увековечения выдающихся исторических деятелей Украины: лидеров национально-освободительной борьбы всех времен, военных командиров, выдающихся лиц, совершивших героические поступки в борьбе за независимость Украины. Полномасштабная война заставила украинцев вернуться к своей истории, переосмыслить национальную память и роль деятелей прошлого. Такие выдающиеся личности, как Степан Бандера, Евгений Коновалец, Симон Петлюра, Павел Скоропадский и многие другие похоронены за пределами Украины. Государство должно активизировать дипломатические усилия по почетному перезахоронению на территории Национального пантеона", – говорится в ее петиции.

Аскольдова могила, подчеркивает Михайлова, – культовое место воинской славы.

"Это одно из самых известных исторических мест в Киеве, где испокон веков хоронили воинов и других выдающихся личностей. Оккупационная советская власть разрушила некрополь, однако сегодня к Аскольдовой могиле возвращается ее историческая роль. Здесь покоится Герой Украины, доброволец Дмитрий Коцюбайло Да Винчи, командир первого батальона "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр, расположены памятные знаки Героев Небесной сотни, защитников Иловайска, Дебальцево, Донецкого аэропорта. Национальный Пантеон Героев Украины на территории парка Аскольдовой Могилы должен стать местом почетных захоронений и комплексом памяти выдающихся героев украинской истории: Героев Крут, Героев Холодного Яра, Украинской Повстанческой Армии, Героев Небесной Сотни, славных "киборгов", Героев Украины российско-украинской войны", – добавила автор петиции.

В Facebook Михайлова отметила, что видит этот комплекс как "место национальной силы, памяти, единения и консолидации, место, куда все последующие поколения украинцев – через 10, 20, 50, 100 и 300 лет – будут приходить почтить своих героев и вдохновляться на развитие свободной Украины".

Она отметила, что государство сейчас занимается созданием Национального военного мемориального кладбища.

"Это очень важный и нужный для Украины проект, на котором мы не должны останавливаться. Нам нужен наш "Арлингтон" как вечная память, что без войска нет Украины. И нам нужен Пантеон как место силы и единения вокруг выдающихся борцов за нашу независимость. Общественность выдвигала подобные проекты и во времена третьего, и пятого, и действующего президента Украины. Сейчас он как никогда актуален и мы должны довести его до конца", – резюмировала Михайлова.