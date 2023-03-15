Невеста да Винчи во время церемонии награждения в День украинского добровольца вручила его боевой шеврон Зеленскому

Михайлова (справа) передала Зеленскому боевой шеврон Да Винчи, с которым он воевал, и именно с ним был в момент гибели, отметили в ОПУ Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что Зеленский вручил военным и родным погибших защитников высокие государственные награды, в частности орден "Золота Зірка" – матери расстрелянного оккупантами после слов "Слава Украине!" солдата Александра Мациевского, который посмертно удостоен звания Героя Украины.

"Принимая от президента орден Богдана Хмельницкого III степени, младший лейтенант медицинской службы Алина Михайлова передала главе государства боевой шеврон 1-го отдельного механизированного батальона "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр ДУК, которым командовал погибший Герой Украины, младший лейтенант Дмитрий Коцюбайло. С этим шевроном Да Винчи воевал, и именно с ним был в момент гибели", – говорится в сообщении.

Коцюбайло состоял с Михайловой в отношениях.

День украинского добровольца Верховная Рада учредила в январе 2017 года. 14 марта 2014 года первые добровольцы самообороны Майдана отправились на полигон в Новых Петровцах Киевской области для формирования первого добровольческого батальона.