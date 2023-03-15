Невеста да Винчи во время церемонии награждения в День украинского добровольца вручила его боевой шеврон Зеленскому

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).
Отмечается, что Зеленский вручил военным и родным погибших защитников высокие государственные награды, в частности орден "Золота Зірка" – матери расстрелянного оккупантами после слов "Слава Украине!" солдата Александра Мациевского, который посмертно удостоен звания Героя Украины.
"Принимая от президента орден Богдана Хмельницкого III степени, младший лейтенант медицинской службы Алина Михайлова передала главе государства боевой шеврон 1-го отдельного механизированного батальона "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр ДУК, которым командовал погибший Герой Украины, младший лейтенант Дмитрий Коцюбайло. С этим шевроном Да Винчи воевал, и именно с ним был в момент гибели", – говорится в сообщении.
Коцюбайло состоял с Михайловой в отношениях.
День украинского добровольца Верховная Рада учредила в январе 2017 года. 14 марта 2014 года первые добровольцы самообороны Майдана отправились на полигон в Новых Петровцах Киевской области для формирования первого добровольческого батальона.
Да Винчи родился в Ивано-Франковской области в 1995 году, он был на войне с 2014 года. В 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор". В 2014 году Коцюбайло получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Спустя три месяца после выздоровления и реабилитации он вернулся на фронт.
30 ноября 2021 года Зеленский присвоил Да Винчи звание Героя Украины и 1 декабря вручил ему орден "Золотая Звезда". В августе 2022-го Коцюбайло получил первичное офицерское звание – младший лейтенант, писала "АрміяInform".
После начала полномасштабного вторжения РФ "Вовки да Вінчі" под руководством Коцюбайло защищали Украину на фронте, в частности – осенью прошлого года освобождали Харьковскую область.
7 марта 2023 года Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом, сообщил президент.
9 марта с героем попрощались в его родном селе.
10 марта прощание с Да Винчи прошло в Киеве. В Михайловский собор почтить память погибшего командира пришли Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая была в Украине с визитом. Прощание продолжилось на Майдане Незалежности, куда пришли тысячи людей. Там были главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и министр обороны Алексей Резников.
10 марта Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, что имел честь вручить маме Да Винчи – Дмитрия Коцюбайло – его "Крест боевых заслуг".