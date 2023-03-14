Зеленский в День украинского добровольца: Украина всегда будет помнить всех своих героев, отдавших жизнь за свободу

Зеленский: Украина благодарна каждому и каждой, кто почувствовал, что пора стать воином Фото: EPA

"В прошлом – люди разных профессий с разным жизненным путем и историей. Сейчас – героические воины. И обязательно придет время – станут украинскими победителями. Украинские добровольцы, по зову сердца вставшие на защиту независимости нашего государства и достойно защищающие Украину вместе со всеми бойцами наших сил обороны и безопасности", – написал президент.

По его словам, Украина благодарна "каждому и каждой, кто почувствовал, что пора стать воином".

"Украина гордится всеми, кто одерживает победу для нашего государства. Украина всегда будет помнить всех своих героев, отдавших жизнь за свободу. Слава украинским добровольцам! Слава Украине!" – заявил Зеленский.