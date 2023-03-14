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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в День украинского добровольца: Украина всегда будет помнить всех своих героев, отдавших жизнь за свободу

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Зеленский: Украина благодарна каждому и каждой, кто почувствовал, что пора стать воином
Зеленский: Украина благодарна каждому и каждой, кто почувствовал, что пора стать воином
Фото: EPA

Украина всегда будет помнить героев, которые отдали жизни за ее свободу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в День украинского добровольца 14 марта.

"В прошлом – люди разных профессий с разным жизненным путем и историей. Сейчас – героические воины. И обязательно придет время – станут украинскими победителями. Украинские добровольцы, по зову сердца вставшие на защиту независимости нашего государства и достойно защищающие Украину вместе со всеми бойцами наших сил обороны и безопасности", – написал президент.

По его словам, Украина благодарна "каждому и каждой, кто почувствовал, что пора стать воином".

"Украина гордится всеми, кто одерживает победу для нашего государства. Украина всегда будет помнить всех своих героев, отдавших жизнь за свободу. Слава украинским добровольцам! Слава Украине!" – заявил Зеленский.

Контекст:

День украинского добровольца Верховная Рада учредила в январе 2017 года. 

14 марта 2014 года первые добровольцы самообороны Майдана отправились на полигон в Новых Петровцах Киевской области для формирования первого добровольческого батальона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: добровольцы, Владимир Зеленский, война России против Украины
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