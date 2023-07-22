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Фронтовой парамедик Кроха: Знаю случаи, когда можно было собрать ногу, а ее ампутировали

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Башей считает, что в украинской медицине нужно учитывать войну
Башей считает, что в украинской медицине нужно учитывать войну
Фото: divoche.media

Украинские медики недостаточно подготовлены к работе с военными. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила волонтер и парамедик Ольга (Кроха) Башей, которая вывезла с фронта почти тысячу раненых украинских воинов и гражданских.

"Я не умаляю важности гражданских хирургов, нет. Они тоже врачи. Но они не знают военную медицину. Они не знают, что такое минно-взрывные, что такое ампутации. Как можно просто, когда на ноге косточки поломаны, ее собрать? Есть такое, что можно собрать, а есть такое, что собрать нельзя. И когда я знаю, что ребятам, которым можно было спасти конечности, просто ампутировали ту ногу, не считаясь... Они даже не посмотрели на то", – сказала парамедик.

Она считает, что "должна быть военная доктрина, программа под нее подписана".

"Это уже должно было работать в наших гражданских больницах, чтобы наши военные врачи зашли и в гражданские больницы. И тогда было бы гораздо лучше с бойцами, ампутантами, с ожоговыми. Потому что у меня боец из 28-й бригады – его из гражданской больницы, ожогового отделения, выписали с гнойными ранами. Он весь тек. У него ничего не зажило, но его выписали. [...] Я когда увидела, подняла там всех на уши и сказала: "Ну вы совсем уже сошли с ума? Это что? Это как?" То есть у него ничего не зажило, а вы его отпускаете: "Иди в часть, лечись в части"? Каким образом лечиться в части? "Пантенолом"? Так "Пантенол" для других ожогов", – отметила Кроха.

По ее мнению, "то, что должно быть отдельно от Министерства обороны, – оно должно отделиться, потому что Министерство обороны получает средства и снабжает Генштаб, то есть отделы военных и медицину".

"Так медицина должна быть в отдельном подразделении, потому что медицина во многом нуждается: как госпитали, так и прифронтовые госпитали. Здесь очень много всего. Мне много говорят, что "тебе надо чуть ли не министром обороны быть" и все остальное. Нет, мне такого не нужно. Просто нужно, чтобы они прислушивались", – считает Кроха.

Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: медицина, раненые, госпиталь, военная доктрина, медики, больницы, врачи, Ольга Башей
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