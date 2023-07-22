Оккупанты забрали на войну против Украины граждан Узбекистана, прибывших на стройку в Мариуполь – Генштаб ВСУ

"В подразделениях российских оккупационных войск, размещенных во временно оккупированной Горловке Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана. Указанные лица прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ. После прибытия у них изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев", – говорится в сообщении.

Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

В марте 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек. В том числе захватчики проводят мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.

24 марта Bloomberg написало, что Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания контрнаступления ВСУ, делая при этом упор на якобы добровольцах.

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 22 июля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 241 330 человек личного состава.